سعر هواوي ميت 30 برو جرير بمواصفات عالية وخصم يصل إلى 31%

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عمر شويل - جدة سعر هواوي ميت 30 برو جرير من أكثر الهواتف التي انتشرت في الوطن العربي في الفترة الأخيرة، وخصوصًا في المملكة العربية السعودية، ولذلك وجدنا أن سعر هواوي ميت 30 برو في السعودية يقع في مفضلة الكثير من عملاء مكتبة جرير، وكذلك عروض كمبيوتر مكتبي جرير والتي قدمت نسخة من هواوي ميت 30 برو المميز بألوان، ومساحات مختلفة، إلى جانب جرير هواوي تابلت ولذلك سنقدم لكم سعر ومواصفات الجوال بالتفصيل، والذي يمكن الحصول عليه ضمن عروض الهواتف الذكية مكتبة جرير.

سعر هواوي ميت 30 برو جرير

في مكتبة جرير ستجدون نسخة من جوال هواوي ميت 30 برو بسعة التخزين 256 جيجا بايت، باللون الأسود، وباللون الفضي أيضًا، ولديكم خصم يصل إلى 31%، وستتمكنون من الحصول على الجوال بسعر 2699 ريال سعودي شاملة الضريبة.

مواصفات هواوي ميت 30 برو جرير

سعة التخزين لهواوي ميت 30 برو، هي 256 جيجا بايت، ومقاس الشاشة يصل إلى 6.53 بوصة.

دقة وضوح الكاميرا متميزة، حيث أنه يمتلك ثلاث كاميرات خلفية، بحجم 40 ميجا، و40 ميجا، و8 ميجا، وهناك كاميرا تي أو اف، أما عن الكاميرا الأمامية والتي يطلق عليها كامير السلفي، فيمكن الحصول عليها بدقة 32 ميجا بيكسل.

سعة بطارية جوال هواوي ميت 30 برو، تصل إلى 4500 مل أمبير.

كما أن النوع بنظام التشغيل أندرويد 10، ويدعم تقنية الجيل الرابع لشبكات الاتصالات.

الجوال مدعوم بتقنية البلوتوث، وكذلك تقنية الواي فاي، ويدهم الجوال شريحة نانو صغيرة.

يدعم الجوال شريحتين 4 جي، وأيضًا 2 جي.

الذاكرة العشوائية للنظام 8 جيجا بايت، بشريحة معالج هواوي كيرين 990.

عروض جوالات هواوي جرير

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