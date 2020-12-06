اعرف موعد صرف المكافأة الجامعية 1442.. شروط المكافأة الجديد بالسعودية

الدمام - رهف القحطاني - موعد صرف المكافأة الجامعية 1442.. شروط المكافأة الجديد بالسعودية، المكافأة التي ينتظرها العديد من الطلاب والطالبات فى جميع الجامعات والمعاهد يتم صرفها شهرياً، وتصرف هذه المنح المملكة العربية السعودية من أجل أن يحقق الطالب جميع رغباته وإستكمال تعليمه، وقامت المملكة العربية السعودية بها لرفع مستوى التعليم داخلها، وبالفعل تم الحصول والتطلع على موعد صرف هذه المنح، وخصصت لشروط لهذه المنح، وهو ما نناقشه اليوم لكم، من خلال هذا المقال.

موعد صرف المكافأة الجامعية

المكافأة الجامعية نزل الموعد الرسمي للإعلان عنها، وسيتم صرفها شهرياً وسوف تبدأ من اليوم السادس والعشرين حتى اليوم الثامن والعشرين، وسيتم إيداع لكل طالب المنحة الشهرية له عن طريق البنك، وتم صرف الدفعة لشهر ديسمبر يوم الأحد الموافق 27 من ديسمبر 2020 الموافق 12 من ربيع الآخر 1442، وتم الصرف في جميع الجامعات وأشهرهم جامعة عبد الرحمن بن فيصل، وايضا جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

قيمة المكافأة الجامعية

تم صرف المكافأة الجامعية لمدة لا تقل عن 4 سنوات، وهى قيمتها مختلفة من داخل الأقسام الجامعية، بحيث يتم الصرف لمبلغ 900 ريال سعودي لجميع الدراسات العليا، و1000 ريال سعودي لطلبة الجامعات والأقسام العلمية، و850 ريال سعودي الأقسام الأدبية.

شروط المكافأة الجامعية

نسرد فيما يلي شروط الحصول على المكافأة الجامعية: