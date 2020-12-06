نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي من بنك ساب السعودي يبدأ من 5000 ريال حتى 1.500.000 ريال سعودي في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمويل بنك ساب السعودي دومًا ما يحرص بنك ساب السعودي على تقديم التمويلات المتنوعة التي تخدم جموع الشعب السعودي إضافة ً إلى المغتربين القائمين بالأراضي السعودية، لذا فهو يُعد من أهم البنوك الموجودة بالمملكة، ويحظى باهتمام الكثيرين، وقد استطاع كسب ثقة كلًا من السعوديين والمقيمين، وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على التمويل الشخصي الذي يمنحه البنك.
تمويل بنك ساب السعودي
خطوات طلب الحصول على التمويل الشخصي الذي يمنحه بنك ساب السعودي، يوفر بنك ساب السعودي تمويلًا شخصيًا بحد أدنى 5000 آلاف ريال سعودي، وحد أقصى 1.500.00 ريال سعودي، وذلك بموافقة فورية مع ضرورة توافر عدة شروط، ويُمكن تقديم الطلب إلكترونيًا وفق الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببنك ساب السعودي.
- عقب تسجيل الدخول يتم الضغط على أيقونة طلب التمويل.
- قم بملء البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة والتي تتضمن( الاسم كاملًا، رقم الهاتف، عنوان البريد الإلكتروني للمتقدم).
- عقب التأكد من كتابة المعلومات بطريقة صحيحة أنقر على أيقونة طلب التمويل
الشروط الاستفادة من التمويل
هناك مجموعة من الشروط لابد أولًا من توافرها للاستفادة من التمويل الشخصي وهي كالتالي:
- أن تكون مدة عمل حامل الجنسية السعودية لا تقل عن شهر، أما المغتربين المقيمين بالأراضي السعودية فيجب ألا تقل مدة عملهم عن ثلاثة أشهر.
- عمر المتقدم العامل بأي من الجهات الحكومية لا يقل عن ثمانية وخمسين عامًا، أما عاملي القطاع الخاص فلا تقل أعمارهم السنية عن واحد وعشرين عامًا.
- لا يقل الراتب الشهري للسعودي أو المقيم عن 3000 ريال سعودي.
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