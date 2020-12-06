نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المزايا والعروض التي تقدمها بطاقة مدى البلاد الكلاسيكية للعملاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطاقة مدى البلاد هي أحد البطاقات الائتمانية التي تنفرد بمزايا ومواصفات عديدة، حيث يقدم بنك البلاد مجموعة متنوعة من بطاقات مدى لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء، ويٌعد بنك البلاد أحد أهم الشركات المساهمة السعودية، التي يصل رأس مالها إلى سبعة ونصف مليار ريال سعودي، وما تسعى إليه هو تحقيق الأفضل للمجتمع السعودي والمواطنين وتوفير احتياج المواطن بأسهل السُبُل الممكنة، ولتحقيق تطلعات الموظفين والعملاء أيضا، وذلك عبر المبادرة والابتكار لتوفير خدماتنا المصرفية على أسس شرعية، وسنتناول اليوم البطاقات المصرفية التي يقدمها بنك البلاد ذات الأنواع المتعددة، وخصيصا نتحدث عن بطاقة مدى البلاد ذات المزايا الشهيرة.

بطاقات مدى البلاد

تشتهر بطاقات مدى التي يقدمها بنك البلاد بتعدد مزاياها وأنواعها، حيث أن هناك أربعة أنواع لبطاقات مدى وهم: فيزا مدى كلاسيك، فيزا مدى الذهبية، بطاقة البلاد مدى البلاتينية، فيزا مدى إنفينيت، حيث تتميز كل بطاقة عن الأُخرى بعدة مزايا في السفر والتسوق والشراء عبر الإنترنت، أما اليوم فسنتحدث خصيصا عن فيزا مدى كلاسيك .

مزايا بطاقة مدى كلاسيك من بنك البلاد

يتمكن العميل إضافة بطاقة مدى كلاسيك وبكل سهولة في كلا من Apple pay و Mada pay.

يتمكن العميل فور حصوله على بطاقة مدى كلاسيك من الحصول على كشف حساب بشكل دوري.

يتمكن العميل من استخدام البطاقة في التسوق والمشتريات وذلك في المتاجر أو عبر الإنترنت وبالطبع في أجهزة الصراف الآلي في السعودية وأي دولة أُخرى حول العالم.

يتمكن العميل فور حصوله على فيزا مدى كلاسيك من تحقيق الاستفادة القصوى من برنامج مكافآت البلاد، وذلك للحصول على مكافآت تخص السفر والسياحة أو قسائم شرائية أو حتى الاسترداد النقدي!

من تحقيق الاستفادة القصوى من برنامج مكافآت البلاد، وذلك للحصول على مكافآت تخص السفر والسياحة أو قسائم شرائية أو حتى الاسترداد النقدي! تتمتع البطاقة بسعر تنافسي لتبادل وصرف الكثير من العملات الأجنبية من خلال التسوق حول العالم.

يتم متابعة مشتريات العميل عبر رسائل الجوال النصية.

يتمكن العميل بكل سهولة من إيداع الأموال بسهولة عبر أجهزة الإيداع من بنك البلاد.

شروط الحصول على فيزا مدى كلاسيك

اشترط بنك البلاد عدد من الشروط التي يجب إطلاعها على العميل قبل الموافقة على طلب الحصول على بطاقة مدى كلاسيك وهي:

تتوافر خاصية وضع حد الشراء فقط عبر الإنترنت.

يجب على العميل تطبيق حد يومي للشراء عبر الإنترنت، وذلك حتى يتمكن العميل من تتبع المشتريات الخاصة به.

يعتمد الحد اليومي للشراء عبر الإنترنت كليا على الحد اليومي للشراء من خلال البطاقة بشكل عام، وهذا ما يختلف بين البطاقة والأُخرى.

أما عن طريقة الشراء باستخدام بطاقة مدى البلاد من خلال الإنترنت فإن كل ما عليك هو فقط زيارة صفحة الدفع بعد اكتمال التسوق، ثم يتم اختيار طريقة الدفع المناسبة لك عبر الاختيار بين أيقونة مدى أو فيزا، ثم يتم إرفاق معلومات البطاقة الخاصة بالعميل، ولكن في حالة أن هذه هي المرة الأولى لذلك سيتم إرسال رمز تحقق على جوالك، ثم يتم تعيين رقم سري خاص سيتم إدخاله في جميع عملياتك الشرائية من خلال الإنترنت بعد ذلك، كما أنه يجب العلم أن المشتريات عبر الإنترنت تُحتسب ضمن نطاق حد الشراء اليومي على نقاط البيع.

الكثير يتساءل هل هناك رسوم على العمليات الشرائية من خلال الإنترنت عبر بطاقة مدى البلاد، ولكن في الحقيقة أنه ليس هناك رسوم على ذلك، ولكن في حالة استخدام عمليات الشراء بالعملات الأجنبية سيتم احتساب رسوم قدرها 2.3 % ، كما يتمكن العميل بكل سهولة من تعديل الحد اليومي للمشتريات عبر البلاد نت بالتوجه إلى البطاقات ثم بطاقات الصرّاف الآلي ثم تعديل الحد اليومي للشراء عبر الإنترنت باستخدام بطاقة مدى البلاد.