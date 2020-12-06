نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في سكني | شروط وطريقة التسجيل في برنامج سكني 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في سكني 1442 بالخطوات تعتبر من المواضيع الهامة التي تحظى بإقبال شديد من المواطنين السعوديين، وذلك ليتمكنوا من الاستفادة من الحلول السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان لكافة المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث تقوم الوزارة بتقديم العديد من الحلول الهامة حول الأراضي السكنية والوحدات السكنية المختلفة، إلى جانب تقديمها للعديد من المنتجات السكنية الأخرى عبر بوابة سكني الإلكترونية، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال على أبرز الشروط والخطوات الخاصة بعملية التسجيل في بوابة سكني.

برنامج سكني 1442

قبل التعرف على طريقة التسجيل في سكني 1442 سنتناول بعض التفاصيل الخاصة ببرنامج سكني، فهو عبارة عن برنامج سعودي قامت وزارة الإسكان السعودية بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية بإطلاقه عام 2017م، ومن أهم أعمال البرنامج أنه يقوم بتوفير أكبر قدر من الدعم السكني لكافة المواطنين، والدليل على ذلك أنه يقوم بتوفير وحدات السكنية بأسعار جيدة وأقل من سعر الوحدات السكنية المتاحة في السوق، كما يتيح لكافة المواطنين فرصة التقسيط بدون فوائد، إلى جانب منحه الكثير من الأراضي السكنية للمستفيدين مما يساعدهم على التقدم وعيش حياة كريمة، لذلك يعتبر أحد أهم البرامج الوطنية المميزة التي تم إنشائها لتلبية احتياجات وخدمات كافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية.

كما قامت وزارة الإسكان السعودية عبر تطبيق سكني بتخصيص 280 ألف منتج سكني في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث تتمثل هذه المنتجات في الآتي:

قام البرنامج بتخصيص 120 ألف وحدة سكنية جاهزة لكافة المواطنين السعودين الراغبين في الحصول على الدعم السكني.

كما تم توزيع ما يصل إلى حوالي 75 ألف متر من الأراضي السكنية بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية.

كما قامت الوزارة في عام 2018م بتخصيص ما يصل إلى أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في كافة أنحاء المملكة، حيث تم تقسيم هذه المنتجات كالآتي:( 125 ألف وحدة سكنية، 75 ألف قطعة أرض سكنية (مجانية)، 100 ألف تمويل سكني).

كما تتغير نسبة الدعم التي يحصل عليها المواطن على حسب المنطقة أو المشروع الذي يحتاج للدعم، حيث تتراوح قيمة الدعم المقدم من برنامج سكني من 15 – 100 %، كما يقوم البرنامج بزيادة الدعم والتمويل لتصل إلى 100 % وذلك للأُسر الأشد حاجة فقط، وتقل نسبة الدعم المقدم كلما زاد دخل المواطن أو الأسرة.

شروط التسجيل والاستحقاق في برنامج سكني

قامت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية بتحديد بعض المعايير والشروط الهامة التي يجب توافرها في المواطن المتقدم بطلب للحصول على الدعم السكني، ولابد من ملاحظة أنه لن يتمكن المواطن من الحصول على الدعم في حالة عدم توافر أي شرط من الشروط الآتية:

يجب ألا يقل عمر المواطن المتقدم بالطلب عن 25 عاماً.

يشترط أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية.

يمكن فقط للأسرة السعودية المكونة من زوج وزوجة وأولادهما من الذكور أو الإناث الذين لم يتجاوزا 25 عاماً الحصول على الدعم السكني المُقدم من برنامج سكني.

كما يجب على الأبناء سواء من الذكور أو الإناث أن يكونوا غير متزوجين.

ضرورة على المواطن والأسرة المتقدمة بطلب للحصول على الدعم أن يقيموا إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.

كما يجب على رب الأسرة أن يقوم بإرفاق السجل المدني الخاص بالعائلة إلى الأوراق والمستندات المطلوبة.

كما يشترط البرنامج على المواطن المتقدم بطلب للحصول على الدعم أن يقوم بتقديم شهادة تعريف براتبه.

يشترط عدم امتلاك أي من أفراد الأسرة لمنزل مناسب من حيث المساحة وجودة البناء وقوته خلال خمسة سنوات ماضية.

في حالة إذا كان المواطن المتقدم يتيم فيجب عليه تقديم شهادة وفاة الأم.

يجب ألا يكون قد سبق لأحد أفراد الأسرة امتلاك مسكن عبر برنامج سكني الإلكتروني الحكومي.

يمكن للرجل العائل لأسرة التقديم على سكني، أما بالنسبة للنساء فيمكن للمرأة الأرملة أوالمطلقة التي مضى على طلاقها سنتان وتعول أبنائها وغير قادرة على بناء منزل جديد فيمكنها التقديم بطلب لتتمكن من الحصول على الدعم السكني.

في حالة إذا كانت المتقدمة من النساء فيجب عليها تقديم صك إعالة لها أو لليتامى.

في حالة توافر كافة الشروط والمعايير السابقة بحسب حالة المتقدم فبإمكان المواطن القيام بتقديم الطلب والحصول على التمويل بنجاح.

رابط التقديم في برنامج سكني

قامت وزارة الإسكان بوضع رابط خاص بعملية التسجيل في سكني 1442، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم كافة الخدمات والمنتجات السكنية من خلال بوابة سكني، لذلك أصبح بإمكان الجميع الدخول على رابط منصة سكني السعودية للحصول على الخدمات والمنتجات التمويلية التي يقدمها برنامج سكني بالتعاون مع وزارة الإسكان، ومن خلاله أيضاً يمكن لكافة المواطنين الاستعلام عن الفئات المستحقة للدعم بسهولة ويسر.

طريقة التسجيل في سكني 1442

بعد التعرف على كافة الشروط والمعايير التي يجب اتباعها قبل البدء في عملية التسجيل في برنامج سكني فقد حان الوقت للتعرف على أسهل طريقة ليتمكن المواطن من خلالها التسجيل في سكني 1442، حيث تتمثل هذه الطريقة في الخطوات التالية:

أولاً يقوم المواطن بالدخول على الرابط الرسمي لبوابة سكني الإلكترونية عبر شبكات الإنترنت.

بعد ذلك يقوم المواطن بالضغط على أيقونة “تسجيل في سكني”.

ثم يقوم بإدخال بعض البيانات المطلوبة وهي (أدخل رقم الهوية الوطنية – أدخل تاريخ الميلاد).

بعد ذلك يقوم بالموافقة على الشروط والأحكام، كما يجب الضغط على أيقونة “أنا لست برنامج روبوت”.

في الخطوة التالية يقوم المواطن بالضغط على أيقونة “استلام كلمة السر المؤقتة”.

سيقوم النظام تلقائياً بعد ذلك بالتحقق من صحة البيانات المدخلة، وفي حالة التأكد من صحة البيانات سيتم إرسال الرسالة النصية بنجاح.

بعد ذلك يقوم المواطن باستكمال البيانات عملية التسجيل من خلال إدخال بعض البيانات الشخصة وهي(البريد الإلكتروني – رقم الجوال – كلمة سر – إدخال كلمة السر مرة أخرى للتأكيد – إدخال رمز التفعيل الذي تم الحصول علية سابقاً).

ثم يقوم بعد الانتهاء من إدخال البيانات بنجاح بالضغط على زر “تسجيل”.

بعد ذلك سيتم الانتقال إلى صفحة التقديم يقوم المواطن بالضغط على أيقونة “للتقديم”.

بعد ذلك يقوم المواطن بقرأة الشروط والأحكام، ثم يقوم بالضغط على أيقونة “أوكد قراءة وفهم الشروط والأحكام”، ومنها يقم بالضغط على زر “موافق”.

سيتم الانتقال بعد ذلك إلى صفحة التأكد من بعض البيانات والمعلومات من خلال الإجابة على بعض الأسئلة الهامة والتي تتمثل في (ما نوع السكن الحالي؟)، حيث يقوم المواطن بالإجابة ثم الضغط على زر “استمرار”.

بعد ذلك يقوم المواطن بالتأكد من صحة البيانات ثم الضغط على رز “استكمال”.

في حالة الرغبة في الحصول على الاستحقاق يقوم المواطن بالإجابة على الأسئلة الثلاثة المهمة التي تواجهه، ثم يقوم بالضغط على زر “الحصول على الاستحقاق”.

في حالة قبول الاستحقاق ستظهر رسالة تفيد بأن المواطن المتقدم أصبح مؤهل للحصول على الدعم السكني.

وعند رغبة المواطن في حجز وحدة سكنية معينة يقوم المواطن بالضغط على زر “منصة السوق الإلكتروني”.

مميزات التسجيل في برنامج سكني

بعد انتهاء المواطن من التسجيل في سكني بنجاح فيمكنه التمتع بكافة الحلول والمنتجات والخدمات السكنية التي يقدمها البرنامج، إلى جانب إمكانية التمتع بالعديد من الخدمات الأخرى التي تتمثل في الآتي:

أصبح بإمكان المواطن أن يقوم بحجز الأراضي والوحدات السكنية وإبرام العقود إلكترونيًا وبشكل مباشر بدون أي عقبات.

سهولة الاطلاع على كافة الأشكال والنماذج الخاصة بالوحدات السكنية المختلفة بالمملكة العربية السعودية.

كما يمكن التعرف على كافة التصاميم الهندسية المتاحة لكافة المباني.

كما يمكن لأي مواطن أن يستفيد من كافة الخدمات التي يقدمها المستشار العقاري مجاناً وبدون مقابل، ليتمكن المواطن من اختيار المناسب بالنسبة له.

سهولة الحصول على شهادة خاصة بضريبة القيمة المضافة مجانا وبدون أي رسوم.

إمكانية الحصول على كافة الخدمات والعروض التمويلية التي يقدمها البرنامج السكني.

رقم الشكاوى والاستفسارات وزارة الإسكان

قامت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية بإطلاق رقم موحد لها هو (199090) ليتمكن المواطنين من تقديم الشكاوى والمقترحات من خلاله، كما قامت بإتاحة رقم آخر هو (92003321) ليتمكن المواطنين من خلاله التواصل مع صندوق التنمية العقارية للحصول على الخدمات والاستعلامات بسهولة ويسر.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة المعلمات حول دعم وزارة الإسكان لكافة مواطني المملكة العربية السعودية، حيث تعرفنا على شروط وطريقة التسجيل في سكني بسهولة وبدون أي عقبات، كما تناولنا أهم مميزات التسجيل في برنامج سكني.