طريقة التسجيل في موقع الوليد بن طلال للفوز بالسيارة والسكن في 5 دقائق فقط

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عمر شويل - جدة التسجيل في مبادرة الوليد بن طلال تحتفل المبادرة الخيرية المنشأة من قبل سمو الأمير الوليد بن طلال داخل المملكة العربية السعودية بعلمها العاشر على التوالي، حيث حققت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية حتى الآن تنفيذ ما يقارب العشرة الآَف وحدة سكنية والعشرة الآَف سيارة، تم توزيعهم على المستحقين من جميع فئات الشعب السعودي، خلال العشرة سنوات الماضية من مبادرة الوليد بن طلال الخيرية.
التسجيل في موقع الوليد بن طلال
النظرة المستقبلية لمبادرة سمو الأمير الوليد بن طلال الخيرية، تهدف مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية منذ نشأتها وحتى الآن واحتفالًا بعامها العاشر إلى تحقيق كل ما يتمناه مواطني المملكة العربية السعودية من نشر التكافل والوعي بمساعدة الآخرين.
حيث عملت على نشر وتوزيع عدد عشرة الآف وحدة سكنية للحد من تكاليف السكن الباهظة وضمان حياة كريمة لجميع فئات الشعب السعودين، العمل على نشر َتوزيع عدد عشرة الآف سيارة لتزيد من الدخل الخاص لكل أسرة مما يعمل على توفير معيشة كريمة والوفاء بكل احتياجات والمتطلبات الضرورية لهذه الأسر.
التقدم لطلب تسجيل بمبادرة الوليد بن طلال الخيرية
يتم ذلك عن خلال أسهل الطرق الممكنة للاشتراك في المبادرة والمسابقة المتعلقة بتمْليك وحدة سكنية وسيارة، عن طريق الآتي:
- الولُوج للصفحة الرئيسية الخاصة بمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.
- التسجيل على الصفحة الرسمية لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.
- القيام بملأ استمارة البيانات المطلوبة من المتقدمين للالتحاق بالمسابقة الخاصة بتمْليك وحدة سكنية وسيارة.
- التأكيد على البيانات المرسلة وانتهاء التسجيل.
- القيام بإنشاء حساب خاص بالمتقدم للمسابقة على تويتر.
- انتظار الرد من المؤسسة، أو الإعلان من الوليد بن طلال نفسه عبر حسابه الخاص بتويتر.
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