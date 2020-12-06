ما أجمل تعفف الفقراء…..الكاتبة الصحفية / سلوى البلادي

ما أروع إحسان الأغنياء للفقراء.

والأروع منه تعفف الفقراء عن مال الأغنياء.

أرحموا تعفف الفقراء بالصدقة، لعلكم تكونوا سبب سعادتهم في الدنيا ويكونوا سبب نجاتكم من النار في الآخرة.

من يستهزئ بعيشة الفقراء فليعلم بأن أطهر الخلق كآن فقيراً ..

أسعدو البؤساء، تلمسوا تعفف الفقراء .

اشتري منهم ولا تبخسهم، حتى وأن لم تحتاجه أعطيه لمحتاج .

فالتعفيف منعهم من مد أيديهم للناس.

إن الحظوظ قد وزعت في الدنيا توزيع ابتلاء..

ففي الدنيا غني وفقير..

مادة امتحان الغني هي الغنى ..

ومادة امتحان الفقير هي الفقر..

قد ينجح الغني وقد يرسب..

قد ينجح الفقير في امتحان الفقر..

وقد يرسب الغني في امتحان الغنى ..

الفقير ينجح إذا صبر، ينجح إذا تعفف، ينجح إذا رضي بقضاء الله.

ينجح إذا قال: اللهم لا عيش إلا عيش الأخرة..

عن تعفف الفقراء أتحدث….

تحسبهم أغنياء من التعفف ….

للإنسان المؤمن عزة نفس تمنعه من مد يده للغير …

فحتى و إن طوى الجوع بطنه ونهش جسده البرد القارص، تجده صابرا ينتظر الفرج من الله .

فلكل غني أتاه الله من فضله أن لا يجرح كرامة الفقراء فهم أول من يدخل الجنة يوم لا ينفع مال و لا بنون .

ومن أبرز الفرائض وأوجب الأعمال التي أقرها الإسلام و أمر بها إغاثة الملهوف ومساعدة الفقير ودعم المسكين, أدعو الله أن يجعل ما تقدمونه في موازين أعمالكم وأن يجعله شفاء لمرضاكم.

وأخيراً…

ساعد الفقير الذي لديه كرامة و عزة نفس و لا يمد يده للناس ، اللهم أرزق كل فقير محتاج إليك ما يتمنى.