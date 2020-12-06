نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات خدمة الناشر التجاري الذى اطلقه البريد السعودي بالشراكة مع جوجل في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة الناشر التجاري الأولي بالشرق الأوسط التي أعلنت عنها فى صباح اليوم مؤسسة البريد السعودي بالشراكة مع جوجل، والتي تهدف إلى زيادة النمو التجارى وخدمة القطاع الخاص والقطاعات المحلية والمواطنين والمقيمين بالمملكة، حيث تقدم خدمة الناشر التجاري لأول مرة فى المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط الأمر الذي جعل رئيس مؤسسة البريد السعودي يعلن عن كامل سعادته عن الشركة مع شركة جوجل لتقديم أفضل الخدمات إلى كافة القطاعات الخاصة والحكومية بأنواعها بالمملكة، ونذكر لكم عبر الفقرات التالية أهم مميزات خدمة الناشر التجاري واهم أهدافها، كما نقدم لكم عبر موقع ثقفني خطوات التسجيل في خدمة الناشر التجاري.

مميزات خدمة الناشر التجاري

من خلال جوجل ماب يمكنك التحقق والتوثيق الفوري للبيانات والمعلومات.

وجود لوحة تحكم ممكنة سريعة للغاية بها خاصية الذكاء الاصطناعي، بالإضافة أنها قابلة للتخصص.

التصنيفات الذكية والتعليقات وإدارة المشاركات.

إمكانية تحويل استفسارات العملاء إلى إجراءات وبالتالي يمكن معالجتها بالإضافة إلى إمكانية إدارة البلاغات المتكاملة.

السرعة العالية فى الإستجابة لإدارة التعليقات، إمكانية الاستجابة فى اقل من 24 ساعة.

تلبية كافة احتياجات القطاعات المتنوعة.

أهداف خدمة الناشر التجاري

إدارة 100 ألف شركة في المرحلة الأولى.

السعي وراء زيادة النمو التجارى.

سهولة إدارة التعليقات والتقيمات والتى تخص المنشآت.

زيادة التغطية السوقية.

زيادة رفع معدل الإحترافية في إدارة المنشآت التجارية.

تسريع وتيرة النمو الاقتصادي فى المملكة العربية السعودية.

يتميز البريد السعودي بتقديم أفضل الخدمات اللوجستية فى المملكة، والذي يقدم خدماته إلى أكثر من 600 مكتب بريد، ولديه أسطول من المركبات يصل إلى 850 مركبة.

تدعم الخدمة اللغة العربية من أجل سهولة التعامل فى إدارة تحليل البيانات والمعلومات.

مقرات البريد السعودي

يضم البريد السعودي فى المملكة العديد من المراكز الخدمية لكافة المواطنين بالمملكة وتأتي اهم مقرات البريد فى الاماكن التالية:

مدينة الرياض: يقع البريد المركزي على طريق الملك عبدالعزيز.

مدينة جدة: يقع مكتب بريد المساعدية فى شارع عبد السلام.

مدينة الدمام: يقع مكتب البريد المركزي فى الشارع التاسع داخل المدينة.

المنطقة الشرقية: يقع مكتب بريد القطيف فى شارع الامام علي بن ابي طالب.

مكة المكرمة: يقع مكتب بريد كدي على الطريق الأساسي.

طريقة معرفة رقم صندوق البريد

يمكنك الآن معرفة مواعيد العمل الجديدة للبريد السعودي للإستفادة بالخدمات البريدية العاجلة، كما يمكنك التعرف على رقم صندوق البريد الخاص بك وذلك من خلال الموقع الإلكتروني https://maps.address.gov.sa ثم الضغط على الخريطة وتحديد العنوان بشكل سليم، بعدها يتوجب عليك الضغط على كلمة بحث ثم يجب الإنتظار قليلاً إلي حين الإنتهاء من صفحة التحميل ظهور رقم صندوق البريد.

على جانب آخر يمكنكم التعرف من خلال الرابط التالي على خطوات إرسال واستقبال الشحنات وكذلك الطرود البريدية من خلال عدة خطوات بسيطة من البريد السعودي.

طريقة استلام الشحنة أو الطرد من البريد

لاستلام الشحنة البريدية يجب فى البداية معرفة حالة الشحنه أو الطرد وموعد وصولها يتم ذلك عبر الدخول على صفحة التتبع التى تجدها بالموقع الإلكتروني للبريد السعودي والذي يتطلب منك تسجيل بعض البيانات وبعدها سيعرض لك حالة الشحنة البريدية وموعد وصولها ومكتب البريد المرجو الاستلام منه.

خطوات الاشتراك في خدمة الناشر التجاري

يتمكن المواطنين من الاشتراك في خدمة الناشر التجاري السعودي من خلال الدخول إلي موقع البريد السعودي وتسجيل البيانات التالية:

يجب في البداية الدخول علي موقع البريد السعودي .

. تسجيل الإسم.

تسجيل رقم السجل التجاري.

تسجيل البريد الإلكتروني.

تسجيل عدد المواقع.

تسجيل رقم الجوال.

إختيار القطاع.

بعد الإنتهاء من تسجيل البيانات تقوم بالضغط علي تسجيل.