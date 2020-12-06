نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل عن اختبار الترخيص المهني للمعلمين والمعلمات في المقال التالي

عمر شويل - جدة اختبار الترخيص المهني للمعلمين والمعلمات، أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب نظام تسجيل اختبار الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بعد تدشين موقعها الإلكتروني المخصص لها، لدخول الموقع للمتقدمين للاختبار والذي سيكون عن طريق استخدام بيانات “أبشر” وسيكون الدخول من خلال النفاذ الوطني، وفي هذا المقال نوضح لكم كل التفاصيل.

تسجيل الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، كما أوضحت الهيئة أن التسجيل في البداية وإصدار الرخص المهنية سيكون فقط للأشخاص الذين قد اجتازوا اختباري الكفايات العامة والتخصصية من يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر وستخصص الفترة القادمة من 15 إلى 28 لشهر ديسمبر لفتح باب التسجيل للمعلمين والمعلمات كافة.

موعد الاختبار التخصصي للمعلمين، كما سيكون موعد اختبارهم التخصصي في 23 يناير من العام القادم، أما الاختبار التربوي العام فسيكون في 20 مارس من العام القادم أيضًا، ويذكر أن وقد حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب رسوم أداء الاختبار للمعلمين والمعلمات بمبلغ 200 ريال لاجتياز اختبار للفرعين التخصصي والتربوي، و100 ريال رسوم خاصة لإصدار الرخصة.

وأشارت هيئة تقويم التعليم عبر حساباتها الرسمية، إلى الرابط الذي من خلالها يمكن استعراض جميع التفاصيل حول استخراج الرخص وكيفية التسجيل والمواعيد الزمنية لجميع الفئات المستهدفة، وفي المقدمة المعلمين والراغبين في الحصول على الوظائف التعليمية.

رابط تسجيل الرخصة المهنية البديل، ووفق تصريحات الدكتور الدريس، ستشمل الاختبارات قادة المدارس والمشرفين التربويين وفي تعليمات وزارة التعليم من خلال آلية الربط الإلكتروني، وذلك على الموقع الخاص بالرخصة المهنية tpl.etec.gov.sa. وسيتم الإعلان عن ذلك في التوقيت المناسب.

موقع الرخصة المهنية للمعلمين، وأوضح أيضًا أن رابط الدخول على رابط التسجيل الخاص بالرخصة المهنية متاح حاليًا للجميع، غير ذلك وجد أن الموقع قد شهد حالة كبيرة من الإقبال والضغط الشديد، ومحاولة التعرف على متطلبات الاختبار والجدير بالذكر أن قيمة الرسوم الإجمالية يبلغ 300 ريال وتشمل رسوم الاختبارين العام والتخصصي ورسوم الإصدار.