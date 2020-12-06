نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد فحص الزواج عبر وزارة الصحة السعودية للتحليل الطبي قبل الزواج في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد فحص الزواج بالسعودية هو الذي نتناوله في مقالنا هذا، إذ إن الفحص الطبي قبل الزواج من بين الفحوصات الهامة التي تعتني بها السعودية، وهذا قلقًا من الأمراض التي يتم وراثتها التي من الممكن أن تقوم بالانتقال بين كلًا من الزوجين وكذلك الأبناء بالمستقبل، وتجاهد السعودية للوصول لجيل نقي وبه المقدرة على أن يقود السعودية بالمستقبل خالي من الأمراض، لذلك تولي الفحص قبل فترة الزواج أهمية كبرى وسنتعرق على الكيفية التي يمكن بها حجز موعد فحص الزواج بكل سهولة.

فحص الزواج

الفحص الخاص بالزواج من بين الفحوصات الهامة التي تكون محور ارتكاز الشباب وكذلك الفتيات الذين هم مقبلين على الزواج، وذلك الفحص هام حتى يتم بناء الأسرة ولكي يتم حماية الطرفين وكذلك الذرية من كافة الأمراض المعدية والوراثية،وتتيح السعودية إمكانية حجز موعد فحص الزواج الكترونياً وهو الذي سيشارك في بناء أسرة على أكمل وجه وتدخل بها السرور والسعادة وتؤدي كافة الوظائف الخاصة بها بنجاح، ويمكنكم التعرف على نماذج الفحص الطبي للزواج المقرر من وزارة الصحة السعودية.

طريقة حجز موعد فحص الزواج

حجز موعد فحص الزواج صار يسيرًا بعد قيام وزارة الصحة بالمملكة إتاحة الخدمة على الإنترنت التي تجعل المقبلين على زواجهم يتمكنون من حجز موعد فحص الزواج بواحد من المراكز الصحية التي تم ن معتمدة بفحص الزواج، وهذا بواسطة القيام بتلك الخطوات:

ادخل على موقع وزارة الصحة السعودية وذلك لبدء اجراءات حجز موعد فحص الزواج الكترونياً.

ادخل على الخدمات الإلكترونية.

ادخل على الخدمات الخاصة بالأشخاص أو خدمة موعد.

قم بانتقاء الخدمة الخاصة بالموعد.

ادخل على بدء الخدمة.

قم بكتابة البيانات بحساب أبشر ألا وهي ” رقم الهوية وكلمة المرور”

ادخل على تسجيل دخول.

قم بانتقاء المركز القريب المعتمد.

ادخل على الحجز الخاص بالموعد بالمراكز الصحية المطلوبة.

قم باستكمال البيانات المتعلقة بك.

قم بكتابة الموعد المراد.

قم بكتابة المعلومات المتعلقة بك حتى يتم التذكير والتنبيه لك بها.

ادخل على حجز لكي تحدث العملية الخاصة بحجز الموعد.

صار الآن من اليسير على الأشخاص الذين هم مقبلين على الزواج أن يقوموا بالدخول لموقع الوزارة وذلك لحجز موعد تحاليل الزواج إذ يعد ذلك الفحص هام حتى يتم الزواج، وكذلك الاطمئنان على حالة الزوجين الصحية وكذلك الأبناء مستقبلًا، ومن الممكن أن يتم حجز موعد فحص الزواج بكل سهولة ويمكنكم الدخول على قائمة مراكز الفحص الطبي قبل الزواج في كلفة أنحاء المملكة العربية السعودية، واختيار المقر المناسب.