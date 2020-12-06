نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرامة مالية لعدم تجديد الرخصة بعد انتهاء مدتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد الرخصة بعد انتهاء مدتها، قامت هيئة المرور السعودي بتذكير جميع المواطنين وخاصةً سائقي المركبات بجميع أنواعها، بالغرامة المالية الموضحة لمن لم يقم بتجديد رخصة القيادة بعد انتهاء مدتها وهي 60 يوم، على أن تكون تلك غرامة المالية لعدم تجديد رخصة القيادة هي 100 ريال سعودي للمواطن، وكذلك أوضحت المرور بأن هناك بعض الأخطاء التي يقوم بها السائقين أثناء القيادة تعرضهم للغرامة المالية ولعدم السلامة على حياتهم، موضحةً طريقة تجديد رخصة القيادة إلكترونياً.

أخطاء يقع فيها سائقي المركبات تقودهم الغرامة

وفقًا لما أوضحته إدارة المرور السعودية فإن هناك بعض الأخطاء والتصرفات الغير مقبولة، يقوم بها بعض سائقي المركبات تقوم بدورها بتهديد حياتهم للموت، فيجب التعرف على تلك الأخطاء وتجنبها للحفاظ على سلامتهم:

تأمل ومشاهدة المناظر الخارجية أثناء القيادة والانشغال بها.

التحدث مع باقي الركاب المتواجدين بالمركبة مما يلهي السائق عن الطريق والقيادة بشكل صحيح مع عدم التركيز على الطريق.

التحدث على الهاتف المحمول أو استخدامه أثناء القيادة.

البحث عن غرض ما بالمركبة أثناء القيادة.

خطوات تجديد رخصة القيادة للمواطنين بالسعودية

يتم زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أولًا وتسجيل الدخول به. يجب أن يقوم الفرد بتسجيل دخوله على منصة أبشر من خلال تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة منه من كلمة السر ورقم الهوية الوطنية وإسم الشخص. بعدها سيقوم التطبيق بالعمل معك، وستجد أمامك صفحة بها العديد من الاختيارات اختر منها الخدمات الإلكترونية. ومن ثم يتم تسجيل كلمة المرور التي قمت بإنشائها وكتابتها منذ قليل. من الخدمات الموضحة أمامك اختر خدمة تجديد رخصة القيادة، لتظهر أمامك صفحة مليئة ببعض الشروط يجب قرائتها ومن ثم الموافقة عليها والضغط على تأكيد. سيتم الانتقال لصفحة جديدة بعد ذلك، يتم اختيار تجديد رخصة القيادة منها، على أن تكون الرخصة القديمة متبقي لها 6 أشهر على الأقل. يتم تسجيل البيانات المطلوبة الخاصة بك وبالرخصة ومدتها وسعرها، لتظهر صفحة جديدة بها معلوماتك التي قمت بتسجيلها وتنتظر منك التأكيد عليها. قم بتحديد مدة سنوات الرخصة الجديدة واختر بعد ذلك تأكيد.