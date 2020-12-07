نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المملكة العربية السعودية توضح موعد رفع القيود عن السفر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان من قبل الداخلية بالمملكة العربية السعودية بياناََ بشأن موعد رفع القيود على حركة المسافرين، وفتح النوافذ الحدودية بالمملكة، وهذا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم كله، ولذلك تم إصدار من قبل الوزارة أيضا على أن سوف يقوم رفع القيود على مغادرة المواطنين السعوديين، والعودة إليها وقت ما يشاء، وسوف يتم السماح بفتح المنافذ المخصصة لعبور جميع وسائل التنقل ابتداءً من شهر يناير المقبل 2021 م، وسوف يتم الإعلان رسمياََ من قبل وزارة الداخلية بها موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين السعوديين.

الفئات المستثناة :

الفئات المستثناة التي شمل القرار آنذاك السماح بدخول المملكة العربية السعودية، والخروج منها أيضاََ، ولذلك أيضا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولذلك يمكن السماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات “الذهاب، العودة”، أو العمل، أو زيادة، أو الإقامة، حيث أن يكون دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وغير السعوديين أيضا إلى المملكة العربية السعودية.

ومن الجدير بالذكر أن هناك ضوابط وإجراءات صحية ووقائية التي وضعتها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) بالمملكة العربية السعودية، حيث أن تشمل جميع الضوابط والقواعد عدم السماح لأي شخص بدخول أراضي السعودية إلا بعد تقديم الأوراق التي تثبت أن هذا المواطن لم تكن مصاب بفيروس كورونا المنتشر خلال هذه الفترة المتاحة، وهذا بعد إجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة من جهة موثوقة خارج المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى ذلك أن هذا لم يمر على تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة وفقاً للموعد وصوله إلى المنفذ، حيث أن تم رفع التعليق جزئياََ عن رحلات الطيران الدولية من المملكة العربية السعودية إلى الخارج، حيث أن يتم فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية المخصصة، و لذلك بما يتيح للفئات المستثناة من مواطنين، وغيرهم الدخول إلى المملكة العربية السعودية، والخروج منها أيضاََ.

ومن المنتظر أن يمكن السماح لبعض الفئات من المواطنين بالسفر خارج وداخل المملكة العربية السعودية، وهذا وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تم الإعلان عنها من خلال موقع ثقفني، وهم الموظفون الحكوميون المدنيين، والعسكريين المكلفين بمهمات رسمية أيضاََ.