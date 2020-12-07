نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف العلاوة السنوية 2021- 1442 وسلم الرواتب الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف العلاوة السنوية 2021، متى تنزل العلاوة السنوية 2021، ما مقدار الزيادة في الرواتب بعد تحديد مقدار العلاوة السنوية 2021؟ ما هي معايير صرف العلاوة السنوية ؟… إلخ كل هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة الأخرى ، هي ما تشغل بال كافة العاملين في المملكة العربية السعودية من مدنيين وعسكريين، ولعل السؤال الأبرز في ذلك هو موعد صرف العلاوة السنوية 2021-1442، ونظرا لأهمية هذا الموضوع بالنسبة لعدد كبير من المواطنين في المملكة، فإننا سوف نسلط الضوء خلال السطور التالية عن الإجابة عن هذا السؤال الذي يتردد على ألسنة الكثيرين وهو متي صرف العلاوة السنوية 1442؟

موعد صرف العلاوة السنوية 2021 في السعودية :-

العلاوة السنوية، عبارة عن نسبة الزيادة التي تضاف إلى رواتب العاملين المدنيين والعسكريين في المملكة وفق درجاتهم المالية ومرتباتهم، بحيث يزداد الراتب بمقدار تلك العلاوة السنوية إلى حين التقاعد عن العمل.

أما بخصوص موعد صرف العلاوة السنوية، فقد أقر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية عدة تعديلات على نظام الخدمة المدنية ومن ضمن تلك التعديلات هو إحلال التقويم الميلادي بدلاً من التقويم الهجري عند بدء السنة المالية كل عام، بحيث أصبحت السنة المالية تبدأ في المملكة كل عام اعتباراً من شهر يناير، ويتم احتساب الزيادة التي يحصل عليها العاملين في المملكة من مدنيين وعسكريين اعتباراً من شهر يناير كل عام، على أن يبدأ صرف تلك الزيادة مع راتب شهر يناير، والذي يبدأ صرفه اعتباراً من اليوم السابع والعشرين، أي أنه سوف يتم صرف العلاوة السنوية للعاملين بالمملكة من مدنيين وعسكريين مع صرف راتب شهر يناير في 27 يناير 2021.

ووفقاً للتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء السعودي على نظام الخدمة المدنية وهو القانون الحاكم للحقوق والامتيازات التي يحصل عليها العاملين في المملكة، حيث نصت المادة 17 من نظام الخدمة المدنية، على منح الموظف الدرجة التالية للوظيفة مع بدء انطلاق العام، ويكون أول يوم في السنة هو أول يوم في التدرج الوظيفي الجديد.

سلم الرواتب الجديد 1442 والعلاوة السنوية:-

أما مقدار الزيادة في العلاوة السنوية فهي تختلف من حيث الوظيفة والرتبة، حيث يوجد في المملكة سلم لأجور رواتب الموظفين بنظام الخدمة المدنية، وسلم رواتب الهيئة الصحية، وسلم رواتب الهيئة التعليمية .. إلخ.