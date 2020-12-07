نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية شحن فري فاير مجانا والحصول علي آلاف الجواهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية شحن فري فاير مجانا والحصول علي آلاف الجواهر، تعد لعبة فري فاير free fire من أكثر الالعاب اشتهارا والتي يقبل عليها الكثير من الكبار والصغار، وتعد هذا اللعبة بديلة للعبة بابجي، والتي اشتهرت مؤخرا في عام 2020 ميلادي وقد حققت شهرة كبيرة جدا هذا السنه، يبحث الكثير من الأطفال والكبار عن كيفية شحن جواهر فري فاير free fire مجانا وبدون التعرض الي ضرر للهاتف الجوال، حيث أعلنت الكثير من المواقع الكاذبة عن طريق السوشيال ميديا عن كيفية شحن جواهر فري فاير مجانا، ومن خلال الدخول علي هذه المواقع تعرض الكثير الي هكر الهاتف واختراق جميع البيانات، وقد ادي ذلك إلي توقف الحساب الخاص بالعبة، لان الهكر قد يؤدي إلي خسائر الكثير من شركة الالعاب، ولذا سوف نوضح لكم من خلال موقعنا هذا موقع ” ثقفني الاخباري” كيفية الحصول علي جواهر فري فاير free fire مجانا وبدون التعرض الي ضرر.

كيفية شحن جواهر فري فاير free fire مجانا

يبحث الكثير من الناس من الكبار والصغار عن كيفية شحن جواهر فري فاير free fire مجانا بطريقة سهله وسريعة، حيث قامت بعض المواقع بمساعدة الباحثين عن شحن جواهر فري فاير مجانا والحصول علي آلاف الجوائز ويمكن مع اتباع الخطوات التالية يمكنك الحصول علي جواهر شحن فري فاير free fire.

يمكن القيام بالدخول علي أحد المواقع الخاصة بشحن فري فاير. يقوم اللاعب بالضغط علي الدخول ثم يقوم بإدخال جميع البيانات اللازمة لعمل حساب خاص به داخل الموقع. ثم يقوم اللاعب بتسجيل العضوية والدخول بطريقة مباشرة. يقوم اللاعب باستكمال المهام المختلفة وتخطئ الروابط التي تظهر عن اللعب، ثم القيام بعمل دعوة اصدقاء للتسجيل بالموقع. يمكن تجميع اكبر عدد من النقاط وتحميل التطبيقات والالعاب وكل هذه الألعاب والتطبيقات تتحول إلي جواهر فري فاير عن طريق جوجل بلاي. بعدما يقوم اللاعب بإستكمال كل هذه الخطوات سوف تحصل علي حساب خاص بك في لعبة فري فاير. لرفع مستواك داخل اللعبة قم بشراء الأسلحة والملابس لكي تعمل علي رفع مستواك.

كيفية الحصول علي شحن جواهر فري فاير وتحويل المتجر الي امريكي

يقوم اللاعب بالدخول علي برنامج جوجل بلاي ثم الضغط علي الثلاثة نقاط، ثم الضغط علي طرق الدفع.

بعد ذلك يقوم اللاعب بالضغط علي كلمة اعدادات والدفع الأخري واختيار خانة جوجل كروم، ستظهر لك علامة ثلاثة اشرطة.

يقوم اللاعب بعد ذلك بالضغط علي كلمة اعدادات تم اختيار الولايات المتحدة الأمريكية.

ثم ادخل عنوان امريكي والضغط علي كلمة حفظ البيانات.