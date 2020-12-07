نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار وجبات ماكدونالدز السعودية 2021 وعروض منيو ماك الجديدة بخصومات هائلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثرت عمليات البحث من قبل كافة الأفراد في المملكة لمعرفة أسعار وجبات ماكدونالدز السعودية 2021 وأهم العروض والخصومات التي يُقدمها المطعم، حيث أن تلك المطاعم هي الأكثر إقبالًا من قبل المواطنين السعوديين والمغتربين المقيمين بداخلها، وتحتل دائمًا المرتبة الأولى بين كافة مطاعم الوجبات السريعة، ويفضلها الجميع لأنها تتميز بالجودة المُقدمو سواء في المنتجات أو الخدمة الرائعة والاهتمام بالقيمة الغذائية المُقدمة للعملاء من الكبار والصغار، ولذلك يزداد الإقبال عليها في كل يوم عن الآخر لتقديمها عروض مميزة في كل فترة.

أسعار وجبات ماكدونالدز السعودية 2021

تُعد الوجبات السريعة من أكثر الوجبات التي يفضل المواطنين الإقبال عليها سواء للمُغتربين المقيمين بأنفسهم في الغربة أو الأفراد الذين يبحثون عن أطعمة سريعة ومفيدة في نفس الوقت لاستكمال أعمالهم لحين العودة إلى المنزل، وأيضًا يمكن طلبها في المنزل بكل سهولة، وتتميز وجبات ماك الشهيرة بالجودة والنظافة والتي تجعل الجميع يقبلون على شراؤها من كافة الفروع سواء لتناولها في المطعم أو في المنزل بكل أمان، نظرًا للجودة القوية بها وأيضًا الأسعار المناسبة وضمان النظافة والأمان والتنوع في الأطعمة لإرضاء كافة الأذواق، مثلها كمثل منيو البيك في السعودية والذي يقدم عروض كثيرة.

وجبات ماكدونالدز العائلية

ومن أهم الوجبات التي تُعد أكثر إقبالًا بين الأفراد في المملكة من وجبات ماك ما يلي :

جراند تشيكن ديلوكس بقيمة 23 ريال سعودي.

ماك عربي تشيكن بقيمة 21 ريال سعودي.

وجبة ماك فيليه لعشاق سمك الفيليه بقيمة 17 ريال سعودي.

وجبة دبل تشيز برجر بقيمة 17 ريال سعودي.

وجبة ناجتس 9 قطع بقيمة 20 ريال سعودي.

وجبة البطاطس المقلية المقرمشة بقيمة 4 ريال سعودي.

أسعار وجبات هابي ميل

تُعد وجبات الهابي ميل من الوجبات الخاصة بالأطفال والتي تُقدمها فروع ماكدونالدز في كافة أرجاء المملكة، وتحتوي الوجبة على أطعمة مميزة وصحية للأطفال بالإضافة إلى لعبة هدية لتُثير إعجاب الطفل وإسعاده، ومن بين تلك الوجبات :

وجبة بيف برجر بقيمة 10 ريال سعودي.

وجبة تشيز برجر بقيمة 11 ريال سعودي.

وجبة تشيكن ناجتس 4 قطع بقيمة 12 ريال سعودي.

وجبة تشيكن برجر مُخصص للأطفال بقيمة 12 ريال سعودي.

سندويتشات ماكدونالدز المميزة

تتميز فروع ماكدونالدز بتقديم العديد من أفضل أنواع السندويتشات لإرضاء الأفراد من الأعمار المختلفة، ومن بينها :