نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن تفويض تأشيرة برقم التأشيرة من موقع وزارة الخارجية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة الاستعلام عن تفويض تأشيرة تعتبر واحدة من الخدمات الإلكترونية الحديثة التي قامت وزارة الخارجية السعودية بتوفيرها علي موقعها الإلكتروني علي شبكة الأنترنت وذلك لأن تساعد جميع المواطنين في الاستعلام إلكترونياً بدلاً من إن يتم الذهاب إلي احد مقرات الوزارة في مختلف مدن المملكة.

منصة التأشيرات الإلكترونية

قامت وزارة الخارجية في المملكة العربية بإنشاء هذه المنصة الإلكترونية وذلك لأن يتم تسهيل كافة المعاملات للمواطنين والمقيمين والتي منها خدمة الاستعلام عن تفويض تأشيرة ومعرفة صلاحية التأشيرات والعديد من الخدمات الأخري، وتسعي الوزارة جاهدة إلي إضافة العديد من الخدمات علي هذه المنصة ليتمكن المواطنين والعاملون الوافدين من الاستعلام وتجديد كافة الأشياء الخاصة بهم.

الاستعلام عن طلب تأشيرة العمل

وفرت وزارة الخارجية السعودية هذه الخدمة علي منصة خدمات التأشيرات ويستطيع العامل بأن يقوم بعمل استعلام عن طلب التأشيرة وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلي موقع منصة خدمات التأشيرات علي الشبكة العنكبوتية.

من الصفحة الجانبية للموقع تختار الاستعلام.

تحديد المعاملة تأشيرة صادرة من وزارة الخارجية السعودية.

بعد ذلك تقوم رقم الطلب الخاص بالتأشيرة.

يتطلب منك بأن تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية ثم رقم الإقامة، أو رقم جواز السفر.

تكتب رقم التحقق البشري الموجود في الصورة والمكون من ستة أرقام.

الضغط علي زر الاستعلام الموجود في الأسفل.

الانتظار لبضع ثواني حتي يتم توجيهك إلي صفحة أخري بها البيانات الخاصة بالاستعلام.

طريقة الاستعلام عن تفويض تأشيرة

يمكن أن تقوم بعمل استعلام عن طلب التأشيرة أو التفويض الخاص بك إلكترونياً عبر منصة وزارة الخارجية السعودية وذلك عبر أتباع الخطوات التالية: