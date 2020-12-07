نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن رقم الصندوق العقاري إلكترونياً برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن رقم الصندوق العقاري إلكترونياً، يعتبر واحد من الخدمات الإلكترونية التي قامت الحكومة السعودية بتوفيرها لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لمعرفة الرقم الخاص بالتمويل العقاري أو الحصول علي الوحدات السكنية المدعمة من ذلك الصندوق، وفي هذا المقال سنستعرض طريقة الاستعلام عن الرقم.

رقم الصندوق العقاري

يعتبر ذلك الرقم هو رقم الطلب الذي قام به المواطن من أجل الحصول علي القرض العقاري أو رقم طلب الوحدات السكنية من الحكومة، ومن المعروف عن هذا الصندوق بأنه أحد الصناديق التمويلية التابعة للحكومة والذي تم إنشاءه في عام 1974 ميلادياً في المملكة العربية السعودية من أجل التسهيل علي المواطنين عمليات بناء المنازل.

شروط القرض العقاري 1442

وضع الصندوق العقاري السعودي مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر وذلك لأن يستطيع المواطن السعودي للحصول علي القرض، وجاءت الشروط في النحو التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في المملكة.

يشترط أن يكون هو القرض الأول للأسرة منذ 10 سنوات.

عدم وجود أبناء فوق 25 سنة ضمن ملف الأسرة في القرض.

يجب أن يكون الشخص المتقدم لم يسبق له ترميم أو بناء منزل جديد من ثلاث سنوات.

لا يزيد الراتب الشهري له عن 12 ألف ريال سعودي.

يجب أن تكون بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم للقرض سارية المفعول لمدة ستة أشهر علي الأقل.

توافر صورة من إحداثيات أو موقع الأرض التي سيتم إنشاء عليها المنزل.

تقديم الطلب إلي الصندوق العقاري ويحتوي علية كافة البيانات والمعلومات.

يجب أن لا تزيد مدة سداد القرض عن ثمان سنوات.

طريقة الاستعلام عن رقم الصندوق العقاري

تستطيع القيام بعملية الاستعلام عن رقمك في الصندوق وموعد القرض العقاري وذلك عن طريق القيام ببعض بالخطوات التالية:-