طريقة الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 37

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتيجة أهلية حساب المواطن الدفعة 37 يعد الأمر الذي يبحث عنه الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وتحديداً من المستفيدين من ذلك البرنامج وذلك لأن يقومون بمعرفة نتيجة القبول في هذا البرنامج أو الرفض فيه، وذلك ليتمكن المستفيد من تقديم الاعتراض في حالة انه تم رفضه في هذه الدفعة.

أهلية حساب المواطن الدفعة 37

يقوم حساب المواطن السعودي بالإعلان عن نتيجة القبول لكل دفعة قبل موعد صرفها بأيام قليلة وذلك ليعرف الشخص بأن تم قبوله أو رفضة بسبب نقص في بعض الأوراق أو البيانات الخاصة به، فأحياناً يكون الرفض بسبب عدم رفع عقد الإيجار أو السكن للمنزل أو وجود السجل التجاري.

طريقة رفع المرفقات في حساب المواطن

تعتبر المرفقات هي بيانات الحساب البنكي لأخر سته أشهر واثبات استقلالية السكن للمواطن السعودي وأيضاً بيانات الراتب الذي يحصل عليه المستفيد، ويتم رفع المرفقات عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي:

الذهاب إلي الموقع الرسمي لحساب المواطن علي الشبكة العنكبوتية.

يقوم المستفيد بتسجيل دخوله في الموقع عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك يقوم بالذهاب إلي القائمة الجانبية للموقع.

أختيار من القائمة المرفقات ثم يقوم بتحديد هذه الملفات من علي جهاز الكمبيوتر.

يجب أن تكون الملفات بصيغة pdf لأن يتم رفعها.

التأكد من صحة الأوراق وإن عملية الرفع تمت بنجاح.

الضغط علي زر الحفظ.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن الدفعة 37

حتي تتمكن من عمل استعلام عن نتيجة الأهلية فأنه يوجد بعض الخطوات البسيطة التي يجب عليك القيام بها.

الولوج إلي صفحة الاستعلام علي موقع حساب المواطن السعودي مباشرة من هنا.

تكتب رقم الهوية في المربع الأول.

إدخال رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.

الضغط علي زر الاستعلام.

يتم نقلك إلي صفحة أخري بها بيانات الاستعلام.

والجدير بالذكر بأن حساب المواطن السعودي يستعد لإيداع الدفعة الخاصة بشهر ديسمبر الجاري في يوم الخميس الموافق 10 من ديسمبر، ولذلك لأن يستطيع المواطنين من صرف الدفعة في اليوم التالي لها من ماكينات الصراف الألي.