نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن بيانات قضية من موقع وزارة العدل 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن بيانات قضية تعتبر واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين في المملكة وذلك لأن تساعدهم علي معرفة البيانات الخاصة بالقضايا في المملكة إلكترونياً بدلاً من الذهاب إلي المحاكم أو المقرات التابعة للوزارة.

الاستعلام عن بيانات قضية

قدمت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين في الفترة الأخيرة وذلك لأن تسهل عليهم أتمام المعاملات إلكترونياً بدلاً من الذهاب إلي المقرات أو الأماكن الأخري، ومن الخدمات التي تقدمها الوزارة هي خدمة إنشاء وكالة فرعية إلكترونياً والاستعلام عن مواعيد القضايا وأرقامها وستقوم في الفترة القادمة بإنشاء العديد من الخدمات علي منصة ناجز التابعة لها.

الاستعلام عن موعد قضية

وفرت وزارة العدل هذه الخدمة للعاملون في المحاماة والمواطنين والمقيمين الذين لديهم قضايا حيث يمكن المواطن أو المقيم بعمل استعلام عن الموعد الخاص به عن طريق اتباع الخطوات الأتية:

الذهاب إلي موقع وزارة العدل الرسمي علي الشبكة العنكبوتية.

اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية من الشريط الجانبي للموقع.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم القضية.

كتابة رقم الهوية لأحد طرفي هذه القضية.

إدخال رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.

الضغط علي زر الاستعلام الموجود في الأسفل.

يتم توجيهك إلي صفحة أخري بها بيانات الاستعلام.

يمكن طباعة موعد القضية عن طريق توصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر.

الاستعلام عن بيانات قضية

وفرت الوزارة هذه الخدمة وذلك لمساعدة العاملون في قطاع المحاماة والذين لديهم قضايا في معرفة كافة البيانات عن القضية إلكترونياً، ويتم عمل الاستعلام عن البيانات عبر أتباع الأتي: