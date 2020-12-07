نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط أسهل تمويل كاش بدون كفيل ولا تحويل راتب لدى برنامج تسهيل للتمويل في المقال التالي
عمر شويل - جدة بالتقسيط أسهل تمويل كاش بموافقة سريعة وفورية عند طلب التمويل من الشركة المتحدة للخدمات المالية بالسعودية فهي تقدم برنامج تسهيل للتمويل للسعودي والمقيم من مختلف الجنسيات حيث يقوم البرنامج على توفير قرض بدون كفيل وبلا تحويل الراتب الشهري لتسهيل عملية التمويل الشخصي كما يقدم أفضل عروض التقسيط بجدولة مريحة وميسرة أي ما يسمى بالتقسيط المرابحة وفي الوقت الحالي يقدم برنامج تسهيل للتمويل عروض نهاية العام حيث يتم الحصول على التمويل أونلاين ويتم تسديد أول دفعة في عام 2021 ميلادي فهو يتعاون مع برنامج تقسيط اكسترا لتقديم خدمات تمويلية متنوعة في المملكة العربية السعودية وأصبح التقديم على التمويل إلكتروني عن طريق رابط الحصول على أسرع تمويل شخصي من تقسيط اكسترا للتمويل التابع أيضاً إلى شركة المتحدة للخدمات المالية داخل أراضي السعودية
مميزات بالتقسيط المرابحة أسهل تمويل كاش من برنامج تسهيل للتمويل داخل أراضي السعودية
- يحصل عليه المواطن السعودي والمقيم معاً
- يقدم تمويل شخصي بدون الحاجة إلى كفيل غارم
- قرض شخصي بدون تحويل الراتب الشهري
- يصل التمويل الشخصي إلى ضعف الراتب الشهري بالسعودية
- أسهل وأسرع تمويل شخصي كاش ومتوافق مع الشريعة الإسلامية وتابع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي
- يقدم عند طلب التمويل موافقة فورية على القرض
- يعطي بالتقسيط الميسر أقساط شهرية ميسرة تصل إلى سنتين والآن يتم الموافقة على القرض وسداد أول دفعة في العام القادم 2021 م
- التمويل الشخصي السريع يصل إلى ثلاثون ألف ريال سعودي
شروط الحصول بالتقسيط المرابحة على أسهل تمويل كاش لدى برنامج تسهيل للتمويل داخل أراضي السعودية
- يتم الموافقة على القرض بموافقة سريعة سواء كان لتمويل المواطن السعودي أو المقيم من الجنسيات الأخرى في المملكة العربية السعودية
- يلزم العميل المتقدم بأن يتقاضي 5 ألف ريال سعودي شهرياً للموافقة على الطلب
- يبدأ العمر المطلوب للتمويل الشخصي من 21 عام إلى 25 عام
- يتطلب القرض من القطاع الحكومي والقطاع الخاص أن يكون دخل المتقدم منهم يساوي 12,000 ريال سعودي ويبدأ العمر من 25 سنة إلى 60 سنة
- مدة خدمة العمل المطلوبة من القطاع الخاص والقطاع الحكومي ثلاثة شهور للمواطنين السعوديين وسنة كاملة للمقيمين من الجنسيات الأخرى
- يحتاج القرض من المتقاعد أن لا يزيد عمره عن 70 عام عند طلب التمويل من برنامج تسهيل للتمويل
- يطلب التمويل الشخصي من العسكريين بأن يكون سن المتقدم للقرض من 25 عام إلى 50 عام
- فترة خدمة العمل المطلوبة من العسكريين ثلاثة شهور ولا يقل صافي الدخل الشهري عن 10 ألف ريال سعودي
المستندات المطلوبة للحصول على تمويل بدون كفيل ولا تحويل راتب من برنامج تسهيل للتمويل داخل أراضي السعودية
- على المتقدم الطالب تمويل بدون كفيل ولا تحويل راتب توفير كشف حساب من البنك لأخر 3 شهور
- تقديم للشركة المتحدة للخدمات المالية مختصر الراتب الشهري أو صافي الدخل الشهري للمتقدم لطلب التمويل
- توفير صورة الهوية الوطنية والعنوان الوطني للمواطن السعودي وصورة الإقامة أو صورة الجواز للمقيمين من الجنسيات الأخرى
طريقة التقديم للحصول على أسرع تمويل شخصي كاش من برنامج تسهيل للتمويل داخل أراضي السعودية
- للحصول على أسرع قرض شخصي كاش يلتزم المتقدم من المواطن السعودي أو المقيم الدخول على الموقع الرسمي لتسهيل للتمويل في أراضي السعودية ويفضل بعد ذلك تسجيل الدخول
- ثم يجب الضغط على طلب التمويل الشخصي الآن للحصول عليه
- يجب على المتقدم للقرض الشخصي تسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة مع تحديد عمر العميل المتقدم والراتب الشهري وغيرها من البيانات المطلوبة للموافقة على الطلب
- إرسال جميع المستندات والأوراق المطلوبة للشركة المتحدة للخدمات المالية وسوف يتم الموافقة الفورية على التمويل عند تحقيق كافة الشروط الواجبة للحصول على قرض تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية
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