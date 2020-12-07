نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب سعودي يوضح الفئات التي تحصل على لقاح كورونا في المملكة أولاً في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفاد الطبيب السعودي واستشاري الأمراض الوراثية والأحياء الطبية الدكتور عارف العمري في تصريحات صحفية مؤخرًا أن لقاح كورونا في المملكة وصل بالفعل إلى المملكة العربية السعودية وأنه سيتم البدء في استخدامه في أقرب وقت ممكن، مشيرًا أن هناك فئات معينة لها الأولوية والأحقية في تناول اللقاح داخل السعودية.

الفئات التي تحصل على لقاح كورونا في المملكة أولاً

أفاد الدكتور العمري في تصريحات رسمية في الساعات الأخيرة أن هناك فئات معينة داخل المملكة العربية السعودية لها الأولوية في أحقية استخدام اللقاح المخصص للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس اللعين داخل السعودية، موضحًا أن هذه الفئات تتمثل في الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل الضغط أو السكري، كبار السن، الأشخاص المقيمين والعاملين داخل دور الرعاية الخاصة بالمملكة على مستوى جميع المدن والمحافظات، بالإضافة إلى العاملين في مجال الصحة حيث أنهم الأكثر عُرضة للإصابة، مفيدًا أن هناك استراتيجية معينة سيتم العمل بها من أجل توزيع اللقاح بالشكل السليم لهذه الفئات المذكورة، وأنه سيتم الإعلان عن طريقة تطبيق هذه الآلية في أقرب وقت من قبل وزارة الصحة السعودية، وأن عملية التوزيع ستشهد نوع من المصداقية والشفافية داخل جميع المدن دون التمييز بين مدينة وأخرى.

وزارة الصحة تؤكد أن اللقاح آمن تمامًا

على الجانب الآخر، أكد الدكتور محمد عبدالعالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية مؤخرًا، أن اللقاح الخاص بالفيروس آمن تمامًا وليس له أي مخاطر أو أضرار صحية جراء تناوله، وأن السعودية قامت في وقت سابق بالتعاقد مع أكثر من شركة تعمل في مجال تطوير اللقاح، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية ستكون من الدول التي لها الأسبقية في الحصول على اللقاح و استخدامه.

توضيح آلية التسجيل للحصول على لقاح كورونا في المملكة

كما أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية يوم الأحد المنعقد الموافق 6 من ديسمبر الجاري، أن هناك آلية من المقرر الإعلان عنها بالتفصيل قريبًا، توضح كيفية التسجيل من أجل الحصول على لقاح كورونا في المملكة ، وأنه سيتم الإعلان رسميًا عن ذلك في مؤتمر صحفي رسمي بعد التأكد من فعاليته أولاً.