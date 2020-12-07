نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات برنامج حساب المواطن لاستحقاق الدعم المادي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أيام من الأن يبدأ المواطنين السعوديين صرف الدفعة الجديدة للمستفيدين والمستفيدات من برنامج حساب المواطن بعد التأكد من جميع البيانات التي تم إدخالها من قبل المواطن السعودي عن طريق الموقع الرسمي لحساب المواطن، تم الإعلان من قبل المملكة العربية السعودية عدداً من الشروط حتى يصل الدعم للمواطن الذي يستحقه، ويواجه صعوبات مادية في الحياة مثل المطلقات، والأرامل التي تعول أيتام، وحتي يصل الدعم لمستحقيه.

الاستعدادات التي يجب أعمالها :

يجب على المواطن السعودي أن يقوم بتحديث جميع البيانات الخاصة به، عن طريق إدخال رقم الهوية، والاستعلام عن ظهور النتيجة الخاصة بالدفعة الخاصة بشهر ديسمبر الجاري 2020م، حيث أن لابد يكون طالب الدعم المادي المخصص حامل الجنسية السعودية.

حالة عدم الظهور في الدفعة الجديدة :

في حالة ظهور النتيجة الأهلية للشخص وأنه مستحق للدعم المقدم من المملكة العربية السعودية لرفع حالته المادية ينتظر ليوم 10 من كل شهر ميلادي، الذي ظهر اسمه فيه، ويقوم باستحقاق الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية.

ولكن في عدم ظهوره في النتيجة الأهلية ينتظر 10 أيام بعد ظهور النتيجة الأهلية، ويقوم بتقديم اعتراض عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن لمعرفة عدم ظهوره في المستحقين للدعم.

وقد بلغ عدد المستحقين لشهر ديسمبر الموافق 1442 هجرياً وصل حوالي إلى 2.2 مليون مواطن سعودي، وفقا لما صرح بها المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن السعودي.

كيفية استحقاق الدعم المقدم من حساب المواطن :

أن يكون الشخص موافق النتيجة الأهلية. أن يكون مواطن المستفيد من الدعم حامل الجنسية السعودية. أن يكون المستفيد مقيم داخل المملكة على الاقل لمدة 3 شهور في آخر سنة ميلادية. ألا يكون الشخص مسجوناً وذلك للحث على السلوك والسير السليم. أن تكون البيانات التي قام بإدخالها المواطن مطابقة للواقع وصحيحة.

صرف دفعة شهر ديسمبر 2020 م :

زادت التساؤلات والاستفسارات الهامة خاصة عن مستحقي الدعم نزول الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن المقدم من المملكة العربية السعودية لدعم المواطن السعودي لدعم ذوي الدخل المحدود والدخل المتوسط المستحق، والذي يعاني والضمان وصول الدعم إليها، وضعت بعض الشروط لموافقة شروط النتيجه الأهلية للمواطن للشروط الموضوعة.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن دعامة رئيسية للمواطن السعودي بعدما أصبح يعتمد عليه في تحمل الكثير من أعباء الحياة على المواطن السعودي، وغلاء المعيشة، ومن المقرر أن تنزل الدفعة الجديدة الخاصة بهذا الشهر في الأيام المقبلة بحد أقصى 10 من شهر ديسمبر الجاري 2020م.