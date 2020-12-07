كيفية الاستعلام عن طلب الإسكان في السعودية أونلاين

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عمر شويل - جدة برامج عديدة أطلقتها الحكومة السعودية، لتوفير الوحدات السكنية المناسبة للمواطنين، سواء للتمليك أو الإيجار، فيما يمكن الاستعلام عن طلب الإسكان أونلاين، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، دون الحاجة إلى زيارة أحد مقرات الوزارة في المناطق والمحافظات المختلفة، إذ يأتي ذلك في إطار دعم رؤية “2030”، التي تسعى حكومة خادم الحرمين الشريفين لاستكمالها حتى النهاية؛ للتيسير على المواطنين والمواطنات، وتوفير الحياة الكريمة لجميع الفئات في المجتمع السعودي، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ومعاناة كثير من الأسر في سد الاحتياجات الأساسية.

كيفية الاستعلام عن طلب الإسكان أونلاين

وبخطوات بسيطة، في أي وقت خلال اليوم، يمكننا الاستعلام عن طلب الإسكان في السعودية أونلاين، عبر موقع وزارة الإسكان على شبكة الإنترنت، من خلال الخطوات الآتية:

علينا الذهاب إلى موقع وزارة الإسكان على الإنترنت. ثم بعد ذلك اختيار “سكني”. ثم نسجل الدخول للحساب عبر النفاذ الوطني الموحد. ننقر بعد ذلك على الاستفسار. وندخل رقم الهوية. يلي ذلك النقر على مربع استعلم. ظهور جميع المعلومات الخاصة بطلب الإسكان أونلاين.

الاستفسار عن الطلب الخاص بالإسكان عبر السجل المدني

فيما يمكن للمواطن أو المواطنة، الاستفسار عن الطلب الخاص بوزارة الإسكان، باستخدام رقم السجل المدني عبر بوابة سكني، وذلك عبر الخطوات الآتية:

الدخول إلى بوابة وزارة الإسكان عبر شبكة الإنترنت. نسجل الدخول ببيانات بوابة النفاذ الموحد. نختار بعد ذلك خدمة “الاستفسار” من قائمة الخدمات العامة. علينا بعد ذلك إدخال “رقم السجل”. يجب النقر على “استعلم”. سوف تظهر جميع المعلومات التي نريد التوصل إليها بكل سهولة، والمتعلقة بالإسكان.

دخول حسابي في وزارة الإسكان السعودية

وعبر رقم الهوية، فإنه من الممكن الدخول إلى الحساب الخاص بنا في وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية بكل سهولة، والاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها، من خلال إتباع وقراءة النقاط الآتية: