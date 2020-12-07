نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في أوبر السعودية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر شركة أوبر واحدة من أهم الشركات الأمريكية التي تعمل في مجال النقل والتي تتواجد في العديد من الدول العربية والأجنبية، ويعتمد الكثير من المواطنين في الدول العربية خاصة المملكة العربية السعودية على النقل باستخدام شركات أوبر، وهو ما شجع العديد من المواطنين والوافدين على العمل في هذا المجال، وسوف نقوم معكم من خلال المقال بعرض أهم شروط التسجيل في أوبر السعودية 2021 فتابعونا.

شركة أوبر للنقل

شركة أوبر هي إحدى شركات الطيران الأمريكية، وهي شركة متعددة الجنسيات مقرها الأساسي مدينة سان فرانسسيكو في الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم هذه الشركة بتوفير العديد من الخدمات المتنوعة، حيث تقوم هذه الشركة بتقديم خدماتها في مجال النقل في 450 مدينة موجودة في ما يقرب من 66 دولة، وتمتاز شركة أوبر بعديد من المزايا لمستخدميها أهمها:

1- الشركة قوم بتقديم خدمات وسائل النقل طوال أيام الأسبوع على مدار الأربع والعشرين ساعة.

2- تعتبر من أرخص الشركات التي تعمل في مجال النقل.

3- يساعد صفحات الدعم الخاصة بأوبر في القيام بتقديم خدمات مميزة للغاية لكافة العملاء.

أهم شروط التسجيل في أوبر السعودية

أوضحت شركة أوبر أنه يجب أن تتوفر عدد من الشروط في التقدمين للعمل كسائقين في أوبر منها:

يجب أن يكون لدى المتقدم رخصة قيادة غير منتهية.

أن يكون المتقدم لأوبر حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية التي تمكنه من القراءة والكتابة بصورة جيدة والقدرة على التعامل مع التطبيقات الإلكترونية.

يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما، ولا يزيد عن 60 عاما وقت التقديم.

يجب ألا يكون المتقدم عليه أي أحكام جنائية حالية أو سابقة.

أن يكون لدى الراغب في العمل لدى أوبر سيارة موديل حديث لا يقل عن موديل 2013.

لا يسمج للأجانب في المملكة بالعمل في أوبر، فيجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

يلتزم المتقدم بإحضار كافة الأوراق المطلوبة للتسجيل.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في أوبر السعودية

صورة من بطاقة الهوية الوطنية على أن تكون سارية.

صورة من رخصة قيادة المتقدم على أن تكون سارية.

الاستمارة الخاصة بالمركبة ونسخة منها.

التأمين الخاص بالسيارة على أن يكون ساريا.

الفحص الشامل الخاص بالسيارة.

طريقة التسجيل في أوبر السعودية

يمكن للمواطنين في المملكة أن يقوم بالتسجيل في أوبر للعمل فيها عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الموقع الخاص بأوبر السعودية.

يقوم المستخدم بالضغط على الخدمة للانضمام للعمل في الشركة كشريك.

يتم إدخال الاسم الأول واسم العائلة في المكان المخصص لذلك.

يتم إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.

يتم إدخال كلمة المرور التي يرغب المستخدم في استخدامها.

يقوم المستخدم بكتابة رقم الهاتف الخاص به.

يتم اختيار المدينة التي يرغب المستخدم في العمل بها.

يقوم المستخدم بقراءة الشروط الخاصة بالعمل، ثم يتم الضغط على موافقة.

يقوم المستخدم بالنقر على كلمة تسجيل للبدء في القيادة مع أوبر.

قمنا معكم من خلال هذا المقال باستعراض طريقة التسجيل في أوبر وأهم الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للعمل في أوبر السعودية وكذلك الأوراق المطلوبة لإتمام التسجيل فيه.