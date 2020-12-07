نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الإسلامي الشخصي الجديد في بنك الأهلي السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد التمويل الإسلامي الشخصي الجديد أحد أبرز التمويلات التي يقوم بتقديمها بنك الأهلي في المملكة العربية السعودية، وفي لمحة عامة عن هذا التمويل فإنه يستخدم العديد من الأغراض منها تجديد المنزل أو لقضاء إجازة أو من أجل دفع رسوم مخصصة للمدارس، لأنه من الممكن أن يستخدم للعديد من الأغراض التي تلزم المواطن في حياته الاقتصادية، ويوفر أيضا بنك الأهلي العديد من السلع أهمها تيسير الأهلي للسلعة وغيرها، وسنتعرف على منتج التمويل الإسلامي مع المزايا والشروط والمتطلبات وحجم التمويل والكثير من التفاصيل الأخرى والمتعلقة بهذا التمويل. التمويل الإسلامي الشخصي مصرف الأهلي ذكرنا في المقدمة أن البنك الأهلي يقدم نوعين من السلع وهما تيسير الأهلي بالأسهم المحلية: يقوم البنك الأهلي التجاري باختيار سلع متنوعة وعديدة على سبيل المثال هناك منتجات الأرز والألومنيوم ويتم تداولها يوميا في الأسواق السعودية ، حيث يقوم بتسهيل التداول على العملاء من خلال إعادة البيع بفروق بسيطة ما بين أسعار الشراء من خلال البنك الأهلي وسعر البيع للأسواق. تيسير الأهلي بالسلعة: الأسهم المحلية هي صيغة تمويلية مناسبة مع الضوابط الشرعية والأحكام الإسلامية وتعتمد على أساس البيع لأجل الأسهم، ويقوم أيضا بنك الأهلي بشراء هذه الأسهم واستملاكها وبيعها للعميل مباشرة وبالآجل بالاعتماد على أساس التكلفة ورفع معدل النسبة المتفق عليها، ومن بعد ذلك يمكن للعميل التصرف بالأسهم من خلال بيعها في مصرف الأهلي أو يمكنه الاحتفاظ بها داخل محفظته. إليكم مزايا منتج التمويل الشخصي الإسلامي متوافق مع الشريعة الإسلامية

يتم الصرف بشكل فوري

الموافقة والإيداع الفوري داخل حساب العميل

أقساط ميسرة تصل إلى 5 سنوات

يوفر خاصية جديدة وهي 2 في 1 وتمكن هذه الخاصية من حصول العميل على تمويل إضافي عقاري يساعدك على الاستحواذ على سيولة نقدية إضافية وقرض تمويلي أكبر في ذات الوقت

يوفر إمكانية التسديد المبكر قبل انتهاء فترة السداد المتفق عليها

إمكانية تأجيل أقساط شهر رمضان الكريم

في حال حدثت الإعاقة أو الوفاة يتم التأمين وبدون الحاجة إلى كفيل. تعرف على أهم شروط منتج التمويل الشخصي الإسلامي يتوفر للسعوديين وكذلك الوافدين

يستهدف القطاعات الخاصة والحكومية والشركات المعتمدة والتي تقوم بتحويل الراتب إلى البنك الأهلي من خلال نظام سريع متخصص في تحويل الرواتب

من خلال نظام سريع متخصص في تحويل الرواتب يجب أن يبدأ راتب المستفيد من 3000 ريال للمواطن السعودي والمقيم 4,000 ريال

يشترط أن يكون الحد الأدنى للسعوديين العاملين في القطاع العام قد استمروا في عملهم على الأقل شهر واحد وثلاثة أشهر للشركات الكبرى للمواطن السعودي

بالنسبة للمقيمين في القطاع الحكومي والشركات الكبرى يجب أن يكون قد استمر في عملهم ثلاثة أشهر متتالية على الأقل

حدود مبلغ التمويل تبدأ من 5000 ريال وتنتهي عند1.500.000 ريال سعودي

بالنسبة لي عمر المستفيد يجب أن يتخطى سن الثامنة عشر للسعودي والمقيم 22 سنة

يشترط أيضا البنك أن لا يتخطى عمر المستفيد 60 عام مع قدوم توقيت استحقاق القسط الأخير. ما هي الأوراق والإجراءات اللازمة للحصول على تمويل بنك الأهلي الشخصي يلزم نسخة عن بطاقة الهوية أو نسخة عن الإقامة للمقيمين

يلزم خطاب من الجهة التي تشغل المستفيد لديها متضمنة نوع الوظيفة والراتب الشهري لآخر شهر قام بالحصول عليه وكذلك تاريخ التوظيف. طرق الحصول على التمويل الشخصي الإسلامي هناك عدة طرق للحصول على قرض إسلامي من بنك الأهلي من خلال الاتصال على الرقم “8002441005” الطريقة الثانية: من خلال الذهاب إلى أقرب فرع من فروع بنك الأهلي لطلب التمويل البنكي الإسلامي الشخصي من أحد الموظفين الطريقة يكون عبر الموقع الرسمي للبنك الأهلي والطريقة هي: كتابة الاسم الأول في الخانة الأولى

كتابة النسب في الخانة الثانية

بعدها كتابة رقم البطاقة الوطنية للمواطنين السعوديين

كتابة رقم الإقامة الوافدين في المملكة

نضع رقم الجوال بشرط أن يكون صالح

نكتب البريد الالكتروني الخاص بنا

نختار الجنسية وبعدها نختار الجنس إن كان ذكر أو أنثى

نختار المدينة التي نعيش فيها

نضغط على أيقونة هل نحن عملاء لدى البنك الأهلي أو لا

نختار المنتج الذي نريد معرفة التفاصيل عنه

بعدها نختار اللغة التي نريد استخدامها في الاتصال

أخيرا نضغط على أيقونة الإرسال الموجودة أسفل آخر خانة

ويمكن أيضا إلغاء طلب التمويل عبر كلمة إلغاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التمويل الإسلامي الشخصي الجديد في بنك الأهلي السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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