نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الأهلي التجاري التمويل العقاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة البنك الأهلي التجاري كما ذكرنا سابقا هو من أكبر البنوك السعودية والعربية ويتميز البنك بتعاملاته الإسلامية التي يقدمها لعملائه سواء للمواطنين أو المقيمين بالمملكة العربية السعودية ويقدم البنك أيضا الكثير من خدماته عبر الإنترنت تسهيلا على العملاء في الوقت والجهد يقدم أيضا العديد من التمويلات الإسلامية منها التمويلات العقارية المتميزة التي يقدمها البنك لعملائه

حاسبة التمويل الإلكترونية

تسمى الحاسبة الإلكترونية المقدمة من البنك الأهلي التجاري السعودي أو أي بنك عموما باختلاف نوعه على قيمة التمويل المقدم من البنك للعميل سواء كان التمويل شخصي أو عقاري أو تمويل سيارات وتسمى هذه الخدمة حاسبة التمويل وتتغير قيمتها اعتمادا على قيمة التمويل المقدم للعميل وقيمة دخل العميل الشهري وقيمة الفائدة والتغييرات التابعة للبنك المسؤول عن التمويل

التمويل العقاري البنك الأهلي التجاري

يقدم البنك العديد من البرامج المختلفة للتمويل العقاري لكل عملائه ويقوم بتقديمها عن طريق صندوق التمويل العقاري أو برنامج التمويل المدعوم أو برنامج دلالة وغير ذلك من البرامج المقدمة من البنك وللحصول على التمويل العقاري الذي تريده ينبغي أن تلبي كل المتطلبات الآتية

عمر العميل المقدم على الطلاب أكبر من 20 عاما ولا يتجاوز 60 عاما

أن يكون صاحب الطلب على التمويل العقاري من المواطنين بالمملكة العربية السعودية أي حاملا للجنسية

أيجب أن تكون قيمة دخل العميل المقدم على الطلب لا يكون أقل من 3000 ريال سعودي

يجب أن يكون العميل صاحب الطلب موظفا وصاحب دوام في عمله لا يقل عن شهر

دفع قيمة أولية من التمويل قيمتها 10-30% من قيمة التمويل الكلية المقدم عليها وتكون القيمة حسب القطاع والوضع الائتماني

شرط أساسي أن يحول العميل راتبه للبنك الأهلي التجاري

شروط البنك للعقار المقدم

يقوم البنك بوضع عدة شروط على العقار المقدم عليه طلب التمويل من العميل وشروط العقار كالآتي