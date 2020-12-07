نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن ربيع الثاني 1442 الدفعة الـ37 لشهر ديسمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن هو أحد الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية لمواطني المملكة بهدف تخفيف أعباء الحياة، وتقديم الدعم المادي للأسر من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، وأيضاً للتعويض عن الأسر التي تلحق بها الأضرار نتيجة التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة السعودية سواء أكانت هذه الأضرار مباشرة أو غير مباشرة، وقد بدأت المملكة في إطلاق حساب المواطن لأول مرة في بداية شهر ديسمبر من عام 2017، ويستمر في تقديم الخدمات للمواطنين حتى يومنا هذا.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة ال37 لشهر ديسمبر 2020:

إذا كنت أحد المستفيدين من الخدمة فيتعين عليك تحديث بياناتك إذا كان أي من البيانات المدخلة في الحساب قد تم تغييرها، لكي تضمن استمرار حصولك على الدعم من البرنامج، كما يتوجب عليك تحديث الحساب عبر البوابة الإلكترونية خلال مدة لا تتعدى خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير، كي تتم مراجعة البيانات الجديدة ودراسة استحقاق صاحب الحساب مرة أخرى.

وبخصوص موعد التحويل والإيداع فمن المقرر أن يتم إيداع حساب المواطن لشهر ديسمبر 2020 يوم الخميس في العاشر من شهر ديسمبر 2020، والموافق 25 ربيع الثاني 1442 هـ، أي أن عدد الأيام المتبقية على نزول الدعم هي ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم.

وقد وفرت الحكومة السعودية تطبيق حساب المواطن للهواتف الذكية لكي يتمكن المواطنين من الإطلاع على:

بيانات المستفيد.

دراسة حالة الأهلية والاعتراضات.

معلومات وتفاصيل الطلب.

تفاصيل الدفعات المالية.

ما هو موعد التقديم الجديد في حساب المواطن:

لا يوجد وقت معين لإعادة فتح باب التقديم للحساب ولكن ستتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري من جانب خدمة المستفيدين.

قد تم تعليق الطلبات الجديدة للحصول على الدعم من خلال البرنامج عقب تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس 2020، ويتضمن ذلك من تقدموا بالطلب قبل هذا التاريخ ولم يستكملوا إجراءات التسجيل، أو لم تتم دراسة أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين من البرنامج.

وأما عن قيام بعض المستفيدين بحذف حساباتهم عن طريق الخطأ فإنه لا يمكن إعادة التسجيل في الحساب مرة أخرى خلال الفترة الحالية بسبب توقف عمليات التسجيل وفقاً للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج.

متى يتم إيقاف حساب المواطن: