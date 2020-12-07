نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بدء الانتقالات الشتوية في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في بداية كل عام يقترب سوق الانتقالات الشتوية، والذي يزداد معه متابعة وإثارة تحركات أبرز الأندية التي توجد في المنطقة، ويحدث ذلك حول العالم وأندية العالم كله سواء وفي أوروبا أو السعودية أو مصر، يحدث ذلك في محاولة من الأندية لسد الثغرات التي توجد في الفرق، و من أجل معالجة الأخطاء التي توجد في النادي وذلك للمنافسة على الألقاب وتحديد الهدف المطلوب وإنقاذ الموسم، من أجل المباريات والتحديات القادمة. متى يكون موعد الانتقالات الشتوية في السعودية تترقب جميع الأندية السعودية للمحترفين موعد الانتقالات الشتوية وذلك لدعم صفوفها بعدد من الصفقات القوية، وذلك من أجل المنافسة على لقب الدوري للمحترفين ولقب كأس الملك.

جاء من خلال البرنامج الرياضي الشهير ” الكرة مع وليد” أن الفترة الشتوية في السعودية سوف تبدأ من يوم 11 من شهر يناير القادم وحتى يوم 7 فبراير الذي يليه، وهذا يعني أن الأندية لديها ما يقرب من 26 يوم فقط لكي تدعم صفوفها بصفقات أفضل. فريق النصر أكثر الأندية التي تحتاج إلى الانتقالات الشتوية يعد فريق النصر من أهم الأندية التي توجد في المملكة العربية السعودية وإن كان الأفضل، في هذه الفترة يعد فريق النصر أكثر الأندية التي تحتاج إلى التغيرات والانتقالات الشتوية، والمتوقع له هو رحيل عدد كبير من لاعبي الفريق في شهر يناير القادم، وذلك بسبب سوء أداء الفريق في الوقت الحالي.

في الفترة الحالية تعرض فريق النصر للكثير من الهزائم وكان ذلك بعدد 5 هزائم في خلال 6 جولات فقط، لذلك يتجه الفريق إلى التحسين من أدائه من خلال عمل بعض الصفقات الهامة الرابحة ومن أجل إعادة كسب ثقة الجمهور. ثلاثة صفقات على رادار فريق النصر كان قد أعلن الإعلامي الرياضي متعب بن عبدالله في تغريدة له أن أصفر العاصمة يحاول ضم اللاعب الأرجنتيني بابو جوميز إلى فريق النصر السعودي، وهذا اللاعب الأرجنتيني يعد صانع ألعاب في نادي أتلانتا.

كما يرغب النادي في ضم اللاعب البرازيلي أليكس تيكسيرا لاعب نادي جيانغسو.

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