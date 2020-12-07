نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإتفاق بين شركة الstc pay وبين المؤسسة العامة للتقاعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإتفاق بين شركة الstc pay, وبين المؤسسة العامة للتقاعد ، تم توقيع مذكرة تفاهم من قبل المؤسسة العامة للتقاعد وبين شركة المدفوعات الرقمية بالمملكة العربية السعودية تقدم تلك المذكرة عدة مميزات للأشخاص المتقاعدين، حيث تقدم لهم الكثير من الخصومات على محفظة الدفع الإلكترونية stc، وتم توقيع تلك المذكرة من ناحية السيد سعود بن سليمان الجهني مساعد المحافظ للشؤون التأمينية، ومن الناحية الأخرى وقعت من السيد أحمد بن محمد العنزي، الرئيس التنفيذي لشركة المدفوعات الرقمية.ما نصت عليه مذكرة التفاهم

وتم الإتفاق على عدد من البنود المميزة بين المؤسستين، تلك البنود جاءت فى مصلحة الأشخاص المتقاعدين، حيث قدمت لهم العديد من التخفيضات والحكومات المميزة والحصرية، وتلك الخصومات ستقدم لهم من قبل الشركة والتجار، وسيتم الخصم أيضًا على التحويلات الدولية، بجانب الخصومات على خدمات محفظة stc pay من خلال استخدام التطبيق الخاص بالخدمة.

تطبيق محفظة stc pay

ويجب على الأشخاص المتقاعدين تحميل التطبيق الخاص بمحفظة الstc pay على هواتفهم النقالة، كشرط من شروط الحصول على الخدمة، ويتم تحميل التطبيق مجانًا من متجر App store, ومتجر Play store التطبيق يدعم أجهزة الاندرويد، وأجهزة الايفون، والأجهزة اللوحية الذكية.

وبين السيد محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أهمية بنود الاتفاقية التي تقدمها المؤسسة للمتقاعدين مع كافة القطاعات الأخرى، سواء العامة أو الخاصة بالمملكة العربية السعودية، كما أكد سيادته أن المؤسسة تعمل بجهد كبير وواضح على توفير مميزات وخدمات المستفيدين والمتقاعدين ضمن المؤسسة الاجتماعية، كما أنها لا تقدم إلا خدمات مبتكرة ومتميزة، ومن الناحية الأخرى وضح الرئيس التنفيذى لشركة stc pay المدفوعات الرقمية على مدى امتنانه الشركة لهذه الاتفاقية، لأنها تساعد في رفع المستوى المعيشي للأشخاص المشتركين بين الجهتين، حيث أنهم سوف يستفيدون من تلك الخصومات المقدمة من الشركات، ومن الجدير ذكره أن تحاول مؤسسة التقاعد العامة أن تقدم الخدمات المتميزة للعملاء والمتقاعدين، حيث أنها اتفقت مع أكثر من ٤٠٠ شركة، ومؤسسة قطاع خاص فى كافة أنحاء المملكة، حتى توفر للعملاء الخدمات فى كل مكان أينما ذهبوا، ويستطيع العملاء زيارة الرابط الخاص لبوابة المؤسسة الأليكترونية حتى يستطيعوا أن يتعرفوا على كل المعلومات المتعلقة بالموضوع.