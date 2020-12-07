تحديد مدة صلاحية الهوية الشخصية للسعوديين

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عمر شويل - جدة تحديد مدة صلاحية الهوية الشخصية، قامت الأحوال المدنية السعودية بتحديد مدة تجديد بطاقة الهوية الشخصية لجميع الفئات العمرية المختلفة، مشددة بأنه بمجرد مرور 180 يوم كحد أقصى على انتهاء صلاحية البطاقة فإن المواطن يعرض نفسه لغرامة مالية وهي غرامة عدم تجديد بطاقة الهوية الشخصية وقدرها 100 ريال سعودي، كما أن الحساب الرسمي للأحوال المدنية قام بتوضيح طريقة تجديد بطاقة الهوية الشخصية لجميع المواطنين.

مدة تجديد الهوية الشخصية للمواطنين

من خلال تعليمات الأحوال المدنية فإن:

الأفراد من عمر 15 سنة حتى 30 سنة تجدد بطاقة الهوية كل 5 سنوات.

الأفراد من عمر 31 سنة حتى 50 سنة تجدد بطاقة الهوية كل 10 سنوات.

الأفراد الذين تخطوا عمر 50 عام تجدد لهم بطاقة الهوية كل 15 سنة.

طريقة تجديد بطاقة الهوية الشخصية

الطريقة التالية هي خطوات تجديد الهوية الوطنية للفرد وفقًا لما أوضحته الأحوال المدنية السعودي وهي:

فتح حساب أبشر الإلكتروني الموجود على الإنترنت. يتم اختيار تبويب الخاص بالخدمات الإلكترونية. ومنه نختر الزر الخاصة بخدمة تجديد الهوية. يتم تعبئة كافة البيانات المطلوبة من الفرد في تلك الصفحة الظاهرة أمامنا. في النهاية يتم الضغط على تبويب تأكيد الطلب.كيفية استخراج بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية

وفي حالة فقدان أحد المواطنين لبطاقة الهوية بأي طريقة، الخطوات التالية توضح طريقة استخراج الهوية الوطنية إلكترونيًا: