نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التسليف السعودي وقرض المشاريع الناشئة أول خطوات امتلاك مشروعك الخاص 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التسليف يقدم خدمة الكترونية جديدة من التمويلات التي يقدمها البنك، حيث يطرح برنامج جديد من برامج القرض وهو تمويل مشروع ناشئ، وهو عبارة عن خدمة الكترونية يقوم بتقديمها بنك التنمية الاجتماعية، وهو قرض مشروع ناشئ، حيث أنه من خلال هذا المشروع يتم تمكين المواطنين السعوديين الذي لديهم رغبة في العمل الحر، حيث البنك يتيح لهم فرصة تملك مشروع خاص لهم عن طريق هذا القرض، حيث يستهدف بنك التنمية الاجتماعية بهذا التمويل المشاريع الناشئة التي لا تزيد تكلفتها عن 300 ألف ريال سعودي، ووضع البنك عدة شروط ومتطلبات بسيطة للتقديم على مشروع ناشئ. بنك التسليف ومتطلبات وشروط قرض مشروع ناشئ أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية.

سن المتقدم لتمويل مشروع ناشئ لايقل عن 21 عام، ولا يتجاوز عمره ال 55 عام.

أن لايتم الجمع بين طلبين تمويل في وقت واحد من التمويلات التي يقدمها بنك التسليف.

طالب التمويل للمشاريع التعليمية والطبية يكون ممن يمتاز بحسن السمعة والسلوك، ولايكون قد صدر عليه حكم سابقاً من الأحكام القضائية التي تخل بالشرف والأمانة.

أن يكون لدية الخبرة الكافية والمؤهل المناسب في المشروع الذي قدم التمويل من أجله.

وصاحب المشاريع الطبية تكون الأولوية لمن يحمل مؤهل مجال طبي.

الوضع المالي والائتماني للمتقدم يكون مما يسمح له بطلب التمويل وإنشاء مشروعه.

أن يكون طالب التمويل صاحب قيمة إضافية للاقتصاد الوطني.

أن يكون المشروع الممول من ضمن المشاريع التي يقبل تمويلها البنك.

أن يمتلك صاحب التمويل سنة خبرة على الأقل في تخصص مشروعه المقبل عليه، أو شهادة في نفس المجال والتخصص، ويشترط أن تكون الشهادة موثقة من التأمينات الاجتماعية. بنك التسليف وخطوات التقديم على قرض مشروع ناشئ الدخول على الموقع الخاص بالجهة الراعية. بدأ الخدمة. ثم تقوم بعمل مقابلة شخصية في هذه الجهة. ستقوم بتقديم طلبك إلى الجهة الراعية لذلك من خلال البنك. بعد قبول طلبك وتطابق الشروط ستقوم بتوقيع عقد التمويل. بعدها سيتم طلبك لحضور دورة تدريبية. قرض مشروع ناشئ وكيفية الحصول عليه بالصور

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