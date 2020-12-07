رابط الاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات قياس من خلال مركز قياس الوطني 1442

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عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات من خلال مركز قياس الوطني 1442 اهتم العديد من الطلاب البحث عن نتائج اختبارات القدرات بعد أن تم الانتهاء من اختبار القدرات الورقية لجميع طلاب الثانوية العامة في شهر أكتوبر الماضي وبالتالي اعلم ما بكنز قياس الوطني بشكل رسمي عن اقتراب موعد ظهور النتائج خاصة أن البحث زاد في الفترة الأخيرة من قبل الطلاب للاطلاع على أن النتيجة، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة نتائج اختبارات القدرات الورقي وطريقة الاستعلام عن نتائج الاختبارات.

نتائج اختبار القدرات الورقي

تقوم هيئة التقويم والتدريب بعد الاختبارات التي تتعلق ب طلاب الثانوية العامة حتى تساعدهم في الوصول إلى الكليات التي تناسبهم وقد تم وضع الاختبارات كشرط أساسي في الكليات، وبالتالي يمكنك الاستعلام عن نتائج الاختبار الورقية القدرات من خلال اتباع الخطوات التالية وهي كالآتي:

أولا يتم الذهاب إلى مركز قياس الوطني عبر الانترنت واضافة البيانات بعد ذلك تبدأ بكتابة اسم الطالب أو يمكن اضافة رقم رقم السجل وبعد الانتهاء من هذه الخطوات قم بكتابة كلمة المرور الخاصة بالطالب أو الطالبة للدخول الى الموقع والضغط على كلمة الاستعلام عن النتيجة وكتابة البيانات المحددة وفي الخطوة الأخيرة تقوم بالضغط علي استعلام وسوف تظهر النتائج بكافة التفاصيل.

الاستعلام عن نتائج الاختبارات

يمكنك الاستعلام عن نتائج الاختبارات الورقية لطلاب الثانوية العامة لمعرفة النتائج التي تحصل عليها للذهاب إلى الكليات المختلفة حيث تعتبر اختبار القدرات هي المقياس موحد لقياس قدرة جميع الطلاب والطالبات لمعرفة التحصيلية والذهنية والتي تساعدهم الذهاب إلى الجامعات المختلفة والمناسبة لهم.