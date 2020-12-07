نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد استمارة السيارة المنتهية من خلال الصراف الآلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد استمارة السيارة المنتهية من خلال الصراف الآلي، يهتم العديد من المواطنين داخل المملكة السعودية حتى يتم تجديد استمارة السيارة المنتهية ويريدون معرفة الخطوات التي تساعدهم على تجديد الاستمارة، حيث تعتبر تجديد استمارة السيارة من أكثر الخدمات التي يتم تقديمها داخل المملكة السعودية لجميع المواطنين

وذلك لتجنب الغرامات المالية التي استخدمتها المملكة السعودية وذلك من ضمن دائرة المخالفة للقوانين المحددة، لهذا ينبغي على كل شخص أن يقوم بتجديد استمارة السيارة المنتهية قبل انتهائها ب 60 يوماً، لهذا سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة خطوات تجديد استمارة السيارة المنتهية بالتفصيل

تجديد استمارة السيارة المنتهية

يمكنك اتباع الخطوات التالية حتى تتمكن من تجديد استمارة السيارة المنتهية من خلال نظام الصراف الآلي والخطوات كالتالي:

أولا يتم اختيار الخدمات الإلكترونية وبعد ذلك تحديد قسم المدفوعات وتسجيل المركبات بعد ذلك تقوم باختيار تجديد المركبة وسوف يظهر لك رقم هوية المالك نقوم باضافة الرقم التسلسلي للسيارة

والذي يتكون من تسعة أرقام، أما في الخانة الثانية سوف يظهر لك مبلغ المال تقوم بسداد أو يمكنك الاتصال على رقم الهاتف الخاص بالمؤثرات وهو 9200 33 44 وتقوم بطلب تجديد الاستمارة من خلال هذا الموظف وسوف يتم رفع طلب التجديد للعميل، ويتم التواصل معه حتى الانتهاء من تجديد استمارة السيارة المنتهية وتسليمها له.

تسليم الاستمارات للسائقين بين شركات التأجير المنتهي

قامت الإدارة العامة للمرور السعودي بإلزام جميع شركات تأجير المركبات المنتهي بالتمليك أن ينبغي عليهم أن يقوم بتسليم الاستمارات لجميع المستخدمين بدلاً من الحصول على ورق الاستمارة طبق الأصل، وهذا الأمر سوف يصبح مخالفة وينبغي عدم حمل رخصة القيادة أو رفض إبراز وثائق السائق أو المركبات، ويتم دفع غرامات مالها محددة وهي كالآتي:

يتم دفع غرامة مالية تتراوح من 150 إلى 300 ريال سعودي أو غرامة مالية ما بين 100 الى 200 ريال سعودي وتم تحديد أيضا غرامات مالية لا تقل عن 150 ريال سعودي، ولا تزداد عن 300 ريال سعودي للأشخاص الذين لا يحملون رخص القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة.