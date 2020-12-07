نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل مباشر الراجحي وخطوات فتح حساب جديد 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل مباشر الراجحي وخطوات فتح حساب جديد، يهتم العديد من الأشخاص داخل المملكة السعودية بالبحث عن مصرف الراجحي الذي يقوم بتقديم العديد من الخدمات المصرفية بشكل إلكتروني لسداد الفواتير والكثير من الخدمات التي يقوم بتقديمها، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم خطوات تسجيل مباشر الراجحي عبر الإنترنت وخطوات فتح حساب جديد.

تسجيل مباشر الراجحي

يمكن لجميع العملاء مباشر الافراد الراجحي من خلال اتباع بعض الخطوات المحددة بدون الحاجة الذهاب إلى المقر الرئيسي والخطوات كالآتي:

في الخطوة الأولى لكي تتمكن من تسجيل مباشر الراجحي يتم إضافة رقم الهاتف في الصرافة الآلي الموجودة في أي مكان داخل المملكة السعودية بعد ذلك تقوم بتسجيل الدخول إلى مصرف الراجحي، وتقوم بتجديد مباشر الأفراد.

بعد ذلك سوف تجد أمامك في الجهة اليسرى من الصفحة ناحية الأعلى الانتقال مباشرة تقوم بالضغط عليها وتقوم باضافة رقم بطاقة الصراف الآلي، ثم نبدأ باضافة الرقم الساخن بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الحساب في الخطوه التالية تقوم بالضغط على مربع الدخول بعد ذلك تبدأ بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابك، وسوف يتم إرسال إليك الرمز على الهاتف لتفعيل الحساب وتقوم باضافته، وبذلك يكون قد تم النجاح في تسجيل مباشر الراجحي.

فتح حساب جديد مباشر الراجحي للأفراد

في الخطوة الأولى يتم الذهاب إلى مصرف الراجحي والضغط على فتح حساب جاري بعد ذلك تقوم بالاطلاع على كافة الشروط والأحكام ثم تبدأ بكتابة البيانات المطلوبة منك في النموذج وتحدد الهوية والحالة الاجتماعية ثم تبدأ ب اضافة رقم الهاتف في التحصيل العلمي.

وتقوم بإضافة البريد الإلكتروني الخاص بك وتحدد أيضا الدخل الشهري والحالة الوظيفية بعد ذلك تقوم بتحديد المبلغ الذي تريد الحصول عليه في العملية الواحدة وتضيف رمز التأكيد وفي الخطوة التالية تقوم بالضغط على كلمة التالي وتضيف البيانات الخاصة بالضرائب.

أو الاشخاص المغتربين الذين ليس لديهم الجنسية السعودية بعد ذلك تبدأ ب اضافة البيانات المخصصة لأفراد الأسرة وأرقام الهواتف ثم تقوم بالتسجيل بالبطاقة العائلية ثم تقوم بتوثيق الحساب من خلال خدمة أبشر الإلكترونية وتضغط على تم وسوف يقوم البنك بمراجعة طلبك من خلال مباشر الراجحي للأفراد، وسوف تصل إليك الرسالة عند القبول وعند الموافقة عليها بشكل رسمي تقوم بالذهاب إلى الفرع الأقرب إليك لاستكمال باقى البيانات وتحديد التوقيع على بطاقة الصراف الآلي لمدة 30 يوم.