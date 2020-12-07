نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن 1442| موعد صرف الدفعة 37 ونتائج الأهلية وإضافة التابعين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج حساب المواطن 1442، رسميًا، عن بدء صرف مبالغ الدفعة الجديدة التي تحمل رقم 37 الخاصة بدعم المستفيدين عن شهر ديسمبر الجاري، وإيداعها حساباتهم البنكية، اعتبارًا من صباح الخميس المقبل الموافق العاشر من الشهر ذاته، كما هو معتاد صرف الدفعات دوريًا في العاشر من كل شهر ميلادي، باستثناء إذا تصادف يوم الصرف مع يوم عطلة رسمية بالمملكة أو يوم إجازة أسبوعية، فبناءً عليه يتم تبكير أو تأخير موعد الصرف يومًا واحدًا، لافتة إلى أنها تُعلن كافة التفاصيل بشكل مستمر عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، والرد من خلاله أيضًصا على جميع الاستفسارات.

شروط أهلية حساب المواطن 1442

وحتى يتمكن المستفيد أو المواطن من صرف دفعة حساب المواطن 1442، لابد من توافر عدد من الشروط الأساسية فيه، والتي تتمثل في:

أن يكون المستفيد سعوديًا الجنسية الأصل والمنشأ، باستثناء ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة الأجنبية وحاملي بطاقات التنقل. إقامة المتقدم الدائمة داخل المملكة. عدم إقامة المستفيد خارج المملكة لمدة 90 يومًا متصلة في العام الواحد. تطابق الأوراق الثبوتية مع البيانات المسجلة إلكترونيًا. عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون. توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

إضافة التابعين والأوراق المطلوب إرفاقها

كان برنامج حساب المواطن 1442 قد أكد بأن باب إضافة التابعين عن طريق الحساب مُتاح لجميع المستفيدين، من خلال اختيار أيقون تفاصيل الطلب من الموقع الإلكتروني، ثم اختيار بيانات التابعين، وأخيرًا إضافة التابعين والضغط على إضافة ثم حفظ، على أن يتم إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لمن تخطى الـ 18 عامًا بأحد الأوراق التالية:

بطاقة الهوية الوطنية.

عقد إيجار موحد من منصة إيجار.

صك ملكية السكن.

مشهد إثبات سكن جامعي.

رابط التقديم والاستعلام إلكترونيًا

وفي إطار التسهيلات التي يٌدمها البرنامج للمستفيدين، يمكن الشخص الآن من الاستعلام عن موعد صرف الدفعة الخاصة به، وكذلك تحديث بياناته الشخصية وإضافة التابعين، ومعرفة حاسبة الحساب التقديرية لقيمة الدعم الشهري ومعرفة نتائج الأهلية، ومتابعة نزول الدفعة في حسابه البنكي، من خلال الدخول عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج على الرابط: https://www.ca.gov.sa، تم تسجيل الدخول باسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية والرقم السري ورمز التحقق.