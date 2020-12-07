نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب القبول الموحد والتجنيد للقوات المسلحة بالمملكة السعودية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد أعلنت بشكل رسمي القوات المسلحة بوزارة الدفاع بالمملكة السعودية 1442 عن بدء فتح باب القبول للتجنيد القوات المسلحة، وقامت بتحديد بعض الشروط المحددة لجميع المتقدمين حتى يتم التقديم في القوات المسلحة، لهذا سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة شروط التقديم في القوات المسلحة بالمملكة.

شروط التقديم في القوات المسلحة

أولا يجب أن يكون هذا المتقدم سعودي الجنسية في الأصل والمنشأ ويمكن استثناء من نشأ مع والده خارج المملكه السعوديه لكي يخدمها،

يجب الا يقل عمر هذا المتقدم عن 17 عام ولا يزداد أربعين عام وأن يكون حسن السير والسلوك ولم يتم الحكم عليه في أي جرائم وقضايا تخل بالشرف أو الخيانة.

ينبغي ألا يكون هذا المتقدم غير مسجل في أي وظيفة حكومية وأن يكون لديه بعض على المؤهلات التي تتضمن اللائحة التنفيذية وكذلك يكون قد حصل على المؤهلات العلمية المطلوبة لهذه الوظيفة.

أهم شروط التجنيد للقوات المسلحة

أولا يجب أن يكون هذا البحث المتقدم متزوج بامرأة السعودية ولا يتم الموافقة بغير ذلك، ألا يكون قد قبل ذلك عين في القطاعات أو التحقق من الخدمة العسكرية.

يجب أن يتمكن من اجتياز المقابله الشخصيه أثناء المقابلة ويكون لائقا بدنياً ويأخذ على الطول والوزن المناسب الحد الأدنى للطول 160 وينبغي أن يكون لائقا من الناحية الطبية حتى يتمكن من أداء الخدمة العسكرية بشكل أفضل.