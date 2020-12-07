نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج اختبار القدرات الورقي من خلال مركز قياس الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج اختبار القدرات الورقي من خلال مركز قياس الوطني، ازداد البحث من قبل طلاب وطالبات الثانوية العامة بالمملكة السعودية لمعرفة موعد الإعلان عن نتائج اختبار القدرات الواقية من خلال بنك قياس الوطني الذي يساعدهم في الذهاب إلى الكليات المناسبة، وفقا لهذه الاختبار، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة خطوات الاستعلام عن نتائج الاختبارات الورقية وخطوات الاستعلام عنها تفصيل.

الاستعلام عن نتائج الاختبارات الورقية

يمكنك الاستعلام عن نتائج الاختبارات الوطنية لجميع طلاب الثانوية العامة لمعرفة نتائج الاختبارات التي تقوم بتحديد الكليات التي سوف يذهب إليها كل طالب وطالبة وذلك يتوقف على حسب النسبة التي حصل عليها، حيث يتم عمل اختبار القدرات لتحديد قياس قدرات الطالب المعرفية والذهنية حتى يتمكن من الحصول على الجامعات التي يستحقها وتناسبه في نفس الوقت.

نتائج اختبار القدرات الورقية

تقوم هيئة التقويم والتدريب بعمل جميع الاختبارات المناسبة لجميع طلاب الثانويه العامه حتى يتمكنوا من الذهاب الى الكليات والجامعات المختلفة ويتم تحديد نسبة محددة للذهاب الى هذه الكليات، لهذا سوف نعرض لكم خطوات الاطلاع على نتائج اختبار القدرات الورقية وهي كالاتي:

اولا يتم الولوج إلى موقع مركز قياس الوطني من خلال الانترنت واضافة البيانات المحددة والتي تتضمن رقم هوية الطالب ثم اضافة رقم السجل في الخطوه التالية، نبدا ب كتابة كلمة المرور الخاصة بالطالب والتأكد من كتابتها بشكل صحيح بعد ذلك تقوم بالضغط علي كلمة الاستعلام على النتيجة وإضافة البيانات المحددة والضغط على كلمة استعلام.