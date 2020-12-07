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عمر شويل - جدة معرفة ايبان الراجحي الكترونيا 1442 ، يعتبر ايبان الراجحي من أكثر الأمور الهامة التي يبحث عنها العديد من المواطنين حيث يكون عبارة عن الرقم المصرفي الدولي الخاص بالحساب البنكي، وبالتالي يتم استخدامها في العديد من التعاملات الدولية لهذا يهتم بها العديد من المواطنين والمقيمين داخل المملكة السعودية خاصة أن في هذه الفترة الأخيرة أصبحت القطاعات المختلفة داخل المملكة تقوم بطلب ايبان الراجحي بشكل دائم، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على ايبان الراجحي الكترونياً ومعرفة الايبان من خلال صرافة الراجحي.

ايبان الراجحي الكترونيا

يمكنك معرفة ايبان الراجحي بخطوات سهلة وبسيطة بعد الذهاب إلى الموقع الرسمي عبر الانترنت واتباع الخطوات المحددة وهي كالآتي:

أولا يتم الذهاب إلى موقع بنك الراجحي عبر الانترنت وتحديد خدمة مباشر الأفراد بعد ذلك يتم تسجيل الدخول وإضافة اسم المستخدم وكلمة المرور والضغط على تفاصيل الحساب، وسوف تجد أمامك صفحة تحتوي على كافة التفاصيل و ايبان الراجحي.

رقم ايبان مصرف الراجحي

يمكنك الحصول على الحساب المصرفي الدولي آيبان الراجحي من خلال السطور القادمة رقم الايبان الراجحي:

ايبان الراجحي يبدأ بـ SA 0000 رقم الحساب يعني

رقم ايبان الراجحي كالتالي : ثلاث ارقام + اربعة اصفار + رقم الحساب الأساسي

مثال : رقم حساب الراجحي :1234567891412511 وبهذا يكون ايبان الراجحي : SA 65800001234567891412511

معروفة الايبان من صرافة الراجحي

قام بنك الراجحي بتوفير العديد من الطرق لمعرفة رقم الايبان الدولي الخاص بجميع العملاء داخل المملكة السعودية حيث يمكنك أيضا الإطلاع على رقم الايبان من خلال الصراف الآلي، ويمكنك من خلال الخطوات التالية معرفة الايبان الخطوات كالآتي:

يتم إضافة رقم الهاتف الخاص بك في قائمة العنوان البريدي التابعة للصراف الآلي للراجحي وسوف تصل إليك رسالة عبر الهاتف يوجد بها رقم الآيبان الخاص بالعميل من خلال صرافة الراجحي.

معرفة رقم حسابي في بنك الراجحي

أولا يتم الذهاب إلى الأجهزة الخاصة بـ صرافة الراجحي واضافة البطاقة بعد ذلك تبدأ بـ إضافة رقم الهاتف الخاص بك وتضغط على تعديل العنوان وكتابة رقم الهاتف، بعد ذلك سوف تصل إليك رسالة إلى الهاتف لك للتأكيد وبعدها سوف يصل إليكم رقم الحساب الخاص بنك الراجحي الخاص بك.