نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة عن موعد العلاوة السنويه للموظفين والمعلمين والعسكريين 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد العلاوة السنويه للموظفين والمعلمين والعسكريين، ما يبحث عنه العديد من الموظفين في المملكة السعودية، حيث أنها عبارة عن أومر ملكية جديدة، تبعاً لقواعد ىاللجنة المالية، والذي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، كما وضحت عدة مصادر أن لائحة الأداء الوظيفي يمكن أن تصدر في نهاية العام وسوف يتم تطبيقها على كافة الموظفين والمعلمين والعسكريين، فوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على بعض التعديلات الخاصة بقوانين الخدمة المدنية والتي تتم كل سنوياً فهي تؤثر على قيمة العلاوة التي تخص كل موظف.

موعد العلاوة السنويه للموظفين والمعلمين والعسكريين

قد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتعديل بعض من اللوائح والقوانين الخاصة بالخدمة المدنية، فلمن يرغب التعرف عن موعد صرف العلاوة السنوية فقد تم تأجيل صرفها، وسوف يكون موعد صرف العلاوة بداية من العام الميلادي الجديد 2021، حيث ان كان موعد صرفها في بداية العام الهجري الجديد ولكن تم تأجيلها لبداية العام المالي الجديدظت كما أن تصدر هشتاغ على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يطلب من خلاله المعلمين والموظفين إلغاء مافة التعديلات الجديدة والتي يعتبروها ضارة بهم خاصة في ظل الظروف التي تعاني منها البلاد.

موعد العلاوة السنوية 1442 للمعلمين

قامت وزارة التربية والتعليم الإعلان عن سلم الرواتب الخاصة بالمعلمين الجديد 1442، وقد تم البدء بالعمل منذ بداية شهر يوليو الماضي ويتم ذلك بعد الاتفاق مع الموارد البشرية بالوزارة، حيث أن سلم الرواتب الخاص بالموظفين ساعد في تقديم خدمة للمعلمين بالمملكة العربية السعودية وقدمت ما يلي:

المعلمين بالمستوي الرابع والخامس تم ترقيتهم لوظيفة معلم ممارس.

أما المعلمين المتواجدون بالمستويات الثلاثة الأولى لوظيفة مساعد معلم، وبلغ عددهم أكثر من 61 ألفاً.

مقارنة بالرواتب الأخرة فيكون أعلى راتب كان بالمستوى الثالث ويبلغ 32170 ريال سعودي وأقل الرواتب قد تكون في المستوى الأول وبلغت 5200 ريال سعودي.

موعد العلاوة السنوية 1442 للعسكريين

هناك عدد كبير من الأشخاص من المملكة العربية السعودية الذين لديهم رغبة بالتسجيل للالتحاق بوظائف عسكرية بسلم الرواتب العسكرية الجديدة 1442، ويعود ذلك لرغبتهم الكبيرة في رفع رواتبهم فهم يريدون بأن يشجعوهم على العمل بمهارة وكفاءة عالية، ولكي يساعدوهم على أن يتأقلموا على هذه المعيشة في ظل الظروف الصعبة التي تسود البلاد.