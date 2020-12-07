نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف وزارة الدفاع الإدارية 150 وظيفة وموعد وشروط ورابط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث التلقائية لمحركات البحث جوجل حول وظائف وزارة الدفاع الإدارية السعودية، خاصة بعد أن أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية في صباح يوم الأحد الموافق 6 من شهر ديسمبر عبر صفحتها الرسمية من خلال موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن إتاحة عدد من الوظائف بالوزارة يبلغ عددها 150 وظيفة تشمل الرجال والنساء ويتم التقديم لمن توافرت به شروط التقديم علماً بأن كلاً من يرغب في التقديم عليه أن يتقدم عبر الموقع الإلكتروني التي حددته وزارة الدفاع وهو نظام “جدارة” منعاً للتجمعات في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن خلال هذا المقال نعرض لكل متابعينا شروط وموعد التقديم ورابط التقديم.

شروط تقديم وظائف وزارة الدفاع عبر نظام جدارة 1442

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من أم وأب سعوديين

تقديم شهادة تثبت حسن السير والسلوك

أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل المطلوب مع نوع الوظيفة

اجتياز اختبار القدرة المعرفية لطلب تقديم وظائف المرتبة 6و7و8

توفر قرار معادلة الشهادة الجامعية للمتقدم أن كانت صادرة من خارج المملكة

اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح لاستكمال عملية الترشيح المبدئي

الفئات المستهدفة بالإعلان لوظائف وزارة الدفاع

خريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها خريجو درجة البكالوريوس خريجي الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية خريجي درجة الماجستير الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة والسابعة والثامنة ) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية. الأولوية في الترشيح للتخصصات غير تربوية ومن ثم التربوية يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة. جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية)

آلية التقديم على وظائف وزارة الدفاع بالمملكة

الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات

تحديد الرغبة في الدخول للإعلان

يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة

ثم حفظ الطلب

رابط التسجيل في وظائف وزارة الدفاع

يتم التقديم على وظائف وزارة الدفاع للمواطنين في المملكة العربية السعودية من خلال نظام جدارة عبر الرابط الرسمي الإلكتروني، وعلى الشخص المتقدم أن يقوم بالتسجيل فوراً في حالة توافر كافة الشروط الخاصة بالتقديم والتي تم عرضها من خلال هذا المقال.

موعد التقديم للوظائف

أعلنت وزارة الدفاع السعودية على أن التقديم للخريجين والخريجات يشترط أن يكونوا حاصلين على درجات علمية والتخصصات المطلوبة عند التقديم، حيث يتم التقديم عبر رابط بوابة جدارة من خلال الدخول على رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، علماً بأن فترة التقديم مستمرة على مدار ال 24 ساعة خلال فترة 21/4/1442 هجرية، علماً بأن التقديم يبدأ في يوم الأحد الساعة التاسعة صباحاً وينتهي في يوم الثلاثاء الموافق 30/4/1442 هجرية وذلك من خلال منظومة جدارة الإلكترونية.