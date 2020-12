نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا راف فور LTD هايبرد 2021 الجديدة كليا بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه تويوتا عن سيارتها الجديدة كليا تويوتا راف فور LTD هايبرد 2021 والتي أعلنت عنها عبر صفحاتها علي مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتميز بانها سياره من فئه السيارات الرياضية متعدده الاستخدام وتتميز أيضا بنظام دفع كلي بمحرك حجمه 2.50 لتر ويتميز الموتور بأربع أسطوانات لتوليد قوه 219 حصان بالإضافة إلي المميزات والمواصفات الحديثة التي عملت شركه تويوتا علي توفيرها في سياره تويوتا راف فور LTD هايبرد 2021 الجديد وكما أعلنت أيضا علي سياره تويوتا راف فور 2021 اللتان جائو ليشعلوه المنافسة بين السيارات من ناحيه المتعة والرفاهية من حيث السيارات في تلك الفئة، ومن ضمن مواصفات راف فور LTD هايبرد 2021 وهي التي سوف نشرحها لكم من خلال هذه المقالة الأتية.

مواصفات تويوتا راف فور LTD هايبرد 2021

أعلنت شركه تويوتا عن مواصفات سياره تويوتا راف فور LTD هايبرد 2021 الجديدة والتي تعتبر بمثابه الرفاهية والتكنولوجيا الموجودة بالسيارة، ومن ضمن المواصفات التي أعلنت عنها شركه تويوتا والتي سوف نلخصها لكم كالاتي:

السيارة رياضيه متعدده الاستخدام.

نظام الدفع في السيارة دفع كلي.

يتميز المحرك بأربع أسطوانات.

السيارة تدعم 5 وسائد هوائيه.

المحرك يتميز بناقل أوتوماتيكي بنوع cvt.

السيارة تتميز بحساسات أمامية وخلفيه.

موتور السيارة موتور هجين.

حجم محرك السيارة 2.50 لتر.

معدل استهلاك الوقود 22.20 كيلومتر لكل لتر.

السيارة تدعم كاميرا خلفيه مدمجه.

مقاس العجلات بالسيارة 18.

السيارة تتميز بإضاءة ليد.

مميزات تويوتا راف فور LTD هايبرد 2021

تتميز سياره تويوتا راف فور LTD هايبرد 2021 الجديدة بالعديد من المميزات التي أعلنت عنها شركه تويوتا وهي كالاتي:

السيارة تتميز بنظام تثبيت سرعه ذكي.

تتميز السيارة بزر تشغيل المحرك.

فتح السيارة أوتوماتيكي بالري موت.

نظام اقفل ألية لأبواب السيارة.

تتميز نوافذ السيارة بنوافذ كهربائيه.

التحكم من المقود.

نظام تكييف متعدد المناطق.

اتصال usb ومشغل cd ومدخل خاص aux وبلوتوث ونظام أمانو لمكبرات الصوت.

تتميز بوجود نظام تحذير في المناطق العمياء.

السيارة تدعم أيضا نظام التحذير عند مغادره المسار.

مراقبه ضغط الهواء في الإطارات.

تتميز فرامل السيارة مانعه للانزلاق.

التحكم في الانزلاق بتقنيه دعم الفرامل.

تحكم كهربائي بالمقاعد وتتميز السيارة بمقاعد جلد.

السيارة بانوراما luxury.

سعر تويوتا راف فور LTD هايبرد 2021

أعلنت شركه تويوتا عن سياره تويوتا راف فور LTD هايبرد 2021 الجديدة كما علنت عن الأسعار في السعودية والتي تبدأ من 126900 ريال سعودي.