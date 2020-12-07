نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في منصة قوى الإلكترونية لخدمات نظام العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في منصة قوى هي من اهم المواضيع التي يبحث عنها المواطن السعودي حيث أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منصة قوى للأعمال حيث يمكن لكل مواطن سعودي التسجيل في منصة قوى الإلكترونية عبر الموقع الرسمي لمنصة قوى والاستفادة من الخدمات الإلكترونية العديدة التي تقدمها المنصة في الكثير من مجالات سوق العمل فهي تعتبر الواجهة الجديدة لقطاع الأعمال والسوق الحرة برعاية وزارة العمل السعودية وسوف نشرح لحضراتكم اليوم في هذا المقال معرفة منصة قوى تسجيل الدخول بكل سهولة.

طريقة التسجيل في منصة قوى

تقدم منصة قوى الكثير من الخدمات للمواطنين السعوديين في قطاع الأعمال وإتمام أنجاز جميع الخدمات المرتبطة بالعمل بسهولة كما تساهم المنصة في رفع الجودة وتحسين تجارب المستفيدين وتقدم منصة قوى خدمات مثل:

التأشيرات المهنية الفورية. لوائح تنظيم العمل. أصدار شهادة ألسعوده. أصدار وتجديد رخص العمل. خدمة نقل خدمة موظف مقيم. تغيير مهنة موظف مقيم. مؤشرات العمل وخطة التوطين. خدمة أدارة الصلحيات وبرنامج أجير.

وغيرها من الخدمات الكثيرة التي تقدمها منصة قوى لأصحاب الأعمال والموظفين في سعيها للتحويل الرقمي في جميع الخدمات وللتسهيل علي المواطنين من أتمام كافة أعمالهم بطريقة سهلة وغير معقدة واليكم طريقة التسجيل في منصة قوي الإلكترونية علي شبكة الأنترنت.

التسجيل في منصة قوى الإلكترونية

يمكنكم الآن الدخول عبر رابط الموقع الرسمي لمنصة قوي تسجيل الدخول في منصة قوى الإلكترونية فبعد الدخول عبر الرابط السابق لمنصة قوى نقوم بالضغط علي زر تسجيل الدخول وسوف تظهر لنا صفحة منبثقة نقوم باختيار تسجيل حساب جديد ثم نقوم بملء جميع الحقول الفارغة بها من رقم الهوية أو رقم الإقامة واختيار تاريخ الميلاد الخاص بك ونقوم بالضغط علي أيقونة تأكيد بياناتي نقوم نقوم بأتباع باقي تعليمات التسجيل في منصة قوى لقطاع الأعمال.