نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شراء الأراضي من الراجحي يعطيك أفضل استثمار لمستقبلك بمزايا عديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شراء الأراضي من الراجحي إحدى العروض التمويلية المقدمة في صورة خدمات، حيث يبحث العديد من المواطنين عن شراء قطعة أرض لكي تكون مسكن الغد أو كنوع من الاستثمار وإدخار طويل الأجل لمستقبل أفضل، وذلك مع إعطاء العميل مجموعة من المزايا التي تندرج تحت التيسيرات المتاحة لكسب ثقة العملاء، ويعد بنك الراجحي من أكبر وأقدم البنوك الحكومية في المملكة والذي يسعى دائما لاستمرارية تقديم أقوى العروض التمويلية على مستوى السعودية من حيث المنتجات التمويلية على كافة البرامج، فضلاً عن البطاقات الائتمانية التي توفر أيضاً عروض في الأسواق بجانب برامج المكافآت والنقاط الموجود بها، كل هذا شئ و تداول الراجحي شئ آخر فيما يوفر المساهمة في شراء وبيع الأسهم والاستعلام عنها من خلال الراجحي المالية لمتابعة المال والأعمال وما يحدث في البورصة اليومية.

تمويل شراء الأراضي من الراجحي

قال مصرف الراجحي أشتري قطعة الأرض التي في بالك وخلي تمويلها علينا بتسهيلات عديدة مع إمكانية التمويل المتضامن، وذلك لتوفير اختيار المساكن وتحقيق حلم بناء المنزل بنفسك على راحتك أو كما قلنا سابقاً كنوع من الادخار المستقبلي واستثمار مميز يأتي بمزايا على النحو التالي:-

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل بدون كفيل.

أطول فترة سداد مرنة.

شروط ميسرة غير تعقيدية.

متاح تمويل القطاع الخاص.

الاتصال والاستفسار على خدمة العملاء في أي شئ كان سواء التمويل الشخصي أو معرفة كيفية طلب إعفاء قرض الراجحي في حالة التعثر في السداد وفق الشروط المحددة لهذا النوع من الخدمات.

كيفية الحصول على تمويل شراء الأراضي من الراجحي

الشروط :-

هذا المنتج متاح للمواطنين السعوديين فقط ممن تقل أعمارهم عن 21 عام.

لا تقل فترة الخدمة في العمل عن 6 أشهر، على أن تكون جهة العمل ضمن الجهات المعتمدة لدى المصرف.

لا يقل الدخل الشهري عن 3500 ريال سعودي.

لا تقل مساحة قطعة الأرض التي تريد تمويلها عن 200 متر مربع، على أن يكون لها سند ملكية مستقل.

الأوراق والمستندات المطلوبة/