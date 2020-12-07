نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الالكترونية اليوم خصومات على الشاشات الذكية وأجهزة المطبخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الالكترونية اليوم عروض متميزة، تشمل جميع أجهزة المطبخ، التي لا استغناء عنها على الإطلاق، سواء الأجهزة التي يتم استخدامها في تبريد الأطعمة، أو حفظها، بالإضافة إلى أجهزة تحضير الطعام المختلفة، وفي عروض العثيم الترويجية هناك تخفيضات على الأجهزة الكهربائية في المنازل أيضًا، مثل أجهزة العناية والتنظيف التي تحب المرأة أن تقتنيها في منزلها، جميعها داخل إطار عروض العثيم الأسبوعية.

عروض العثيم الالكترونية

عندما نبدأ بالحديث عن الأجهزة الإلكترونية، فإننا نبدأ لا بد بالشاشات الذكية، فيمكن الحصول في عروض العثيم الأسبوعية على شاشة أرو ال أي دي، بمقاس 32 بوصة، فقط بسعر 369 ريال سعودي، كما أنه متاح ريسيفر ديجيتال، من فيفاكس، بسعر 55 ريال سعودي.

ويمكن الحصول على شاشة أورينو اسمارت ال أي دي بمقاس يصل إلى 40 بوصة، فقط بسعر 669 ريال سعودي، وهناك أيضًا لمحبي شاشات نيكاي ال أي دي 32 بوصة، يمكن الحصول عليها في عروض العثيم ماركت بسعر 399 ريال سعودي.

كما يمكن المبادرة والحصول على شاشة جيبا سال أي دي، بمقاس 39 بوصة، شاشة ذكية توفر لك كافة الاحتياجات التي ترغب بها في الشاشة، فقط بسعر 829 ريال سعودي وهي تعتبر من أفضل الشاشات الموجودة في العثيم ماركت.

وهناك أيضًا شاشة أورين وال أي دي شاشة ذكية 55 بوصة يمكن امتلاكها فقط بسعر 1299 ريال سعودي، أما عن شاشة دورا الشاشة الذكية مقاس 43 بوصة، فيمكن الحصول عليها بسعر 699 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية للأجهزة المنزلية

وهناك العديد من الأجهزة المنزلية يمكن الحصول عليها في إطار عروض العثيم، فيمكن الحصول على مكنسة جيباس الكهربائية فقط بسعر 139 ريال سعودي، كما أن هناك مكنسة نيكاي الكهربائية، 1400 وات، فقط بسعر 105 ريال سعودي.

ومتاح مكواه كينوود تعمل بالبخار، احصل عليها الآن في العروض بسعر 94 ريال سعودي، كما أنه متاح غسالة جيباس بحوضين يمكن الحصول عليها بسعر 579 ريال سعودي.

وهناك أجهزة خاصة فقط بالمطابخ، في عروض العثيم الالكترونية ومنها عروض على صانع طعام كينوود الذي يمكن الحصول عليه بسعر 219 ريال سعودي، بالإضافة إلى مروحة أوكارينا بريموت، يمكن الحصول عليها بسعر 349 ريال سعودي، ومتاح غلاية مياء كليك اون بسعر 39 ريال سعودي، وثلاجة مياه نيكاي حار بارد بالأكواب متاحة الآن بسعر 458 ريال سعودي.