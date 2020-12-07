نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة سلفة أسرع قرض فوري يصل حتى 5000 ريال سعودي دون الحاجة لتحويل راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة دشنت المملكة العربية السعودية منصة سلفة التي تتيح للمواطنين طلب سلفة فورية وعاجلة للحصةل على تمويل فوري دون الحاجة لتحويل راتب، تتبع منصة سلفة لمؤسسة النقد العربي السعودي التي تهدف إلى تمويل المواطنين في المملكة بتمويل نقدي سريع يتراوح من ألف ريال سعودي وحتى 5 الاف ريال، وكما هو متعارف عليه في كافة القروض التي تتيحها المؤسسات من متطلبات لتعريف بالراتب الشهري، فإن سلفة لا تحتاج إلى تعريف بالمرتب كما لا تحتاج إلى تحويل راتب، كما تقوم بتقديم التحويل النقدي فوريًا في مدة زمنية قصيرة جدًا، كما يتم سداد قسط سلفة عن طريق المنصة بطريقة سهلة جدًا وميسرة كما سيتم توضيحها الآن.

شروط الحصول على سلفة فورية

للحصول على سلفة فورية يجب أن يكون المستفيد من سلفة مواطن يحمل الجنسية السعودية فقط.

يشترط أن لا يقل عمر المواطن عن 18 عام.

يجب أن لا يقل راتب المتقدم للحصول على سلفة فورية عن 3000 ريال سعودي.

يجب أن يقدم المستفيد خدمة عمل ضمان مدتها 6 شهور لضمان سداد قسط السلفة الفورية في المواعيد التي تحددها المنصة.

تسجيل طلب سلفة

للحصول على قرض سلفة يتطلب ذلك الدخول على رابط تسجيل طلب سلفة ثم يقوم بتقديم الأوراق المطلوبة للحصول على سلفة عاجلة وفورية عبر المنصة، ويقوم العميل بملئ نموذج الطلب ويحدد الراتب الشهري بشرط أن لا يقل عن 3000 ريال سعودي، ليتم قبول طلبه بشكل عاجل وفوري.

مميزات قرض طلب سلفة فورية

يقدم قرض سلفة تمويل مالي للمستفيد يتراوح من ألف وحتى 5000 ريال سعودي، بصورة فورية وطارئة خلال فترة زمنية قصيرة بعد التقديم.

يتبع تمويل وقرض سلفة الشريعة والضوابط الإسلامية.

يتميز قرض سلفة بالتمويل السريع كما يعتبر أسرع تمويل فوري تقدمه منصات المملكة العربية السعودية للقروض.

أهم ما يميز سلفة بأنه لا يحتاج إلى تعريف بالراتب الشهري كما لا يحتاج إلى تحويل راتب.

يقدم تمويل سلفة نظام سداد مريح للعملاء على فترات زمنية سهلة وبطرق مريحة تناسب الوضع المادي للعميل.

يقدم قرض سلفة التمويل المالي للعميل بسرعة فائقة وفورية عند تسجيل طلب سلفة.