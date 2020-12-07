نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تقديم طلب إثبات خلع والأوراق المطلوبة من وزارة العدل السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تقديم طلب إثبات خلع يعتبر من القوانين المستحدثة في المملكة العربية السعودية، كما تم أتاحه خطوات طلب الخلع عبر موقع وزارة العدل في المملكة، حيث يتم تقديم الخدمة بشكل إلكتروني ذو اجراءات بسيطه وميسرة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، ويكون هذا نوع من أنواع التسهيلات التي تقدمها الحكومة السعودية علي المواطنين وتوفير الوقت والجهد، فلا حاجة للتوجه لمقر الوزارة، حيث تسعي الحكومة السعودية إلي جعل كافة الخدمات التي توجه للمواطنين والمقيمين في المملكة، وفي السطور التالية سوف نتعرف علي الخطوات المتبعة لتقديم الطلب علي إثبات الخلع وكذلك الأوراق والمستندات اللازمة لذلك.

خطوات التقديم علي طلب إثبات خلع

وهذه الخدمة عبارة عن خدمة رقمية تقدمها البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، تمكن المستفيدين سواءً كانوا مواطنين يحملون الجنسية السعودية أو مقيمين على أرض المملكة من تقديم طلب إثبات خلع الزوجة لزوجها ومقدار العوض المقدم له، مع مراعاة أن هذا الطلب خاص بالخلع الذي يكون دون دعوى.

أولا الذهاب إلي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العدل. قم باختيار الخدمات الإلكترونية من بين الخدمات المتاحة أعلي الصفحة التي تظهر أمامك. قم باختيار تقديم طلب أمام الدوائر اللانهائية، حتي تتمكن من تقديم الطلب الخاص بك. قم بالضغط علي كلمة الدخول إلي الخدمة. قم باختيار تقديم طلب جديد. سوف يظهر لك عدد من الفئات قم باختيار الفئة الأسرية، ومنها قم باختيار إثبات خلع. قم بالضغط علي الدخول للخدمة ومن ثم يتم توجيهك للبيانات المطلوبة. وسوف يظهر أمامك طلب لإثبات الخلع يجب عليك ملؤه، عن طريق اختيار المحكمة واختيار البيانات الخاصة بالزوج، والزوجة، وكذلك بيانات عقد الزواج الخاص بك. وبعد الانتهاء من كتابة كافة البيانات المطلوبة قم بالضغط علي إرسال الطلب.

الأوراق المطلوبة لطلب إثبات خلع

كما نوهت وزارة العدل السعودية على المستندات المطلوبة للتقديم طلب أثبات خلع وهي:

يجب علي الزوجة إحضار شاهدين.

تقديم الأصل والصورة من الهوية الوطنية.

يجب حضور طرفي الخلع أو وكيل عن كل منهما.

صورة وأصل من عقد الزواج الخاص بها.

خدمة إثبات خلع، هي احدي الخدمات الرقمية المقدمة من خلال موقع وزارة العدل الإلكتروني وهى خدمة تقدم عبر الأنترنت دون الذهاب إلى المركز الحكومي والانتظار في الدور والزحام وخاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم وهى فيروس كورونا والحد من الاجتماعات والازدحامات التي تسبب في انتشار المرض اكثر.