نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة تقويم التعليم والتدريب تحدد الإجراءات اللازمة لاختبار الرخصة المهنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجراءات دخول الرخصة المهنية، قامت الهيئة الخاصة بتقويم التعليم والتدريب بالكشف عن بعض الإجراءات اللازمة لدخول اختبار الرخصة المهنية للمعلمات والمعلمين وقد تم ذلك في خلال الفترة التي تم فيها بدء تدشين نظام تقويم التعليم والتدريب لاختبار الرخصة المهنية، وقد تم تدشين النظام بشكل رسمي في مطلع شهر ديسمبر الحالي. آلية تقويم التعليم والتدريب تحدد الآلية التي يتم بها اختبار الرخصة المهنية كانت قد أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنه بعد أن يتم اكتمال دخول المختبرين إلى القاعة سوف يتم توزيع كراسات الأسئلة وفي داخلها ورقة الإجابة، وورقة الإجابة هذه عبارة عن استمارة يتم القراءة من خلالها عن طريق استخدام الماسح الضوئي، لهذا يجب أن يتم الحفاظ عليها وعلى سلامتها. بعد أن يتم التأكد من توزيع كراسات الإجابة بشكل سليم فإنه بعد ذلك سيقوم كل معلم أو معلمة وبالتزامن مع باقي الزملاء بتعبئة الجزء الأول من ورقة الاستمارة وهي صفحة البيانات الشخصية، وذلك بناءً على إشراف وتعليمات مشرف القاعة.

أضافت هيئة تقويم التعليم والتدريب في بيانها أن الوجه الآخر أو الثاني من اختبار الرخصة المهنية هو صفحة الإجابة حيث أنه يجب الإستماع بشكل جيد إلى التعليمات التي مشرف القاعة التي يحدد بها طريقة وكيفية تعبئة هذا الوجه الآخر من الورقة، بعدها سوف يتم السماح لجميع المتقدمين بفتح كراسات الأسئلة ويقومون بعدها بالبدء في الاختبار.

وإذا كان أحد لديه استفسار فإنه يجب عليه أن يقوم فقط برفع يديه حتى يتم مساعدته من قبل أحد مشرفي القاعة. نوع الأسئلة التي سوف يتم تقديمها في اختبار الرخصة المهنية كانت قد أشارت هيئة التعليم والتدريب أن جميع الأسئلة التي سوف تأتي في اختبار الرخصة المهنية سوف يكون من نوع أسئلة الاختيار من متعدد( أ، ب، ج، د)، وعند أخذ ورقة الاختبار سوف يقوم كل متدرب بتظليل دائرة حول الحرف الذي تم اختياره عن طريق استخدام القلم الرصاص من نوع HB-2، حيث أنه لا يسمح باستخدام قلم من نوع الحبر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة تقويم التعليم والتدريب تحدد الإجراءات اللازمة لاختبار الرخصة المهنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.