نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاث مهن يدعمهم هدف في برنامج تمهير التابع لمبادرة توطين المهن في المقال التالي

عمر شويل - جدة ثلاث مهن يدعمهم هدف فى برنامج تمهير التابع لمبادرة توطين المهن، يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية من خلال هدف بالعمل على دعم ثلاث مهن وأنشطة من بين برنامج التدريب على قمة العمل تمهير، وهذه بناءًا على مبادرة توطين المهن التي قامت بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالعمل على إطلاقها.

مهن برنامج تمهير

يشمل برنامج تمهير مجموعة من المهن؛ كالمحاسبة والمراجعة القانونية والمحاماة، بالإضافة إلى الاستشارات القانونية، والتزيين النسائي، وهذا يأتي منذ أن تم طرح الأهداف المتعلقة بالبرنامج من خلال دعم المبادرات، والعمل على استهداف التوطين، والمساهمة في تنمية وتطوير المهارات والقدرات الخاصة بالكوادر الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز عمل المؤسسات التي تنتمي إلى القطاع الخاص والتي يكون لها عمل مع مثل هذا النوع من المهن والأنشطة في جميع المناطق المحيطة بالمملكة العربية السعودية.

وبهذا سوف يقوم جميع الباحثين بالعمل بالمهن والأنشطة الموجودة بقائمة المستفيدين من هذا البرنامج من جميع الطلاب الحاملة للدبلومات والبكالوريوس فيما أعلى.

والجدير بالذكر أن آلية البرنامج حرصت على تحديد المكافأة المالية التي بلغت حوالي 2000 ريال، ويتم إيداعها بحساب الأفراد المتدربين الذي قاموا بالالتحاق بالبرنامج من حاملي الدبلوم من الكليات الفنية والصحية والإدارية، كما أنه تم إيداع قيمة مالية وصلت إلى حوالي 3000 ريال من خريجي البكالوريوس فيما أعلى أثناء فترة التدريب، بالإضافة إلى أن المتدرب سوف يحصل على شهادة خبرة بعد أن ينتهي من هذه البرنامج التدريبي، مما يعطي ثقل للسيرة الذاتية عندما يقوم التقديم على أي وظيفة.

فترة التدريب بالبرنامج

تصل فترة التدريب بالبرنامج من 3 إلى 6 أشهر، حيث يتم من خلال التدريب عند المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى المنظمات الدولية، وجميع المنشآت المختلفة والمتميزة بالقطاع الخاص، وهذا حتى يتمكنوا من كسب الخبرة، وكافة المهارات الضرورية حتى يتم تأهليهم للمشاركة بسوق العمل.

وتبعًا لخطة البرنامج، فهو يحتاج إلى التسجيل من خلال الأفراد، ويجب أن يقوما بتقديم الفرص التدريبية من المنشآت عن طريق الانضمام إلى البوابة الوطنية من خلال الرابط التالي taqat.sa، وبعد ذلك يتم تحديد برنامج تمهير.