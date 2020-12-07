نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جداول حصص الأسبوع ال 15 على قناة عين في المقال التالي

عمر شويل - جدة جداول حصص الأسبوع ال 15 على قناة عين، حرصًا من وزارة التربية والتعليم على استمرار المسيرة التعليمية في ظل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، قامت وزارة التربية والتعليم بالرياض بنشر الجدول الخاص بالحصص التعليمية اليومية التي يتم بثها عبر قناة عين على تردد 12437 علي القمر الصناعي عرب سات وحددت المواعيد للطلاب حسب الجداول التالية.

الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي

حددت البث الخاص بكلًا من الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي للأسبوع الخامس عشر في تمام الساعة الثالثة عصرًا عبر بث مباشر علي قناة عين وتتم الإعادة طوال اليوم، وأيضًا يمكن مشاهدة الحصص عبر الرابط الخاص بقناة عين على اليوتيوب.

الصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي

حددت لطلاب كلًا من الصف الرابع والخامس والسادس بث مباشر يبدأ من الثالثة عصرًا عبر قناة عين وتتم إعادته طوال اليوم، وأيضًا عبر رابط القناة على اليوتيوب كما حددت للصف الأول والثاني والثالث المتوسط الأسبوع الخامس عشر بث مباشر عبر قناة عين في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتتم الإعادة طوال اليوم أو عبر القناة على اليوتيوب.

الجدول اليومي لحصص المرحلة الثانوية

حددت وزارة التعليم للمرحلة الثانوية المستوى الأول للأسبوع الخامس عشر بث مباشر في تمام الساعة التاسعة صباحًا عبر قناة عين التعليمية وتتم إعادته طوال اليوم ويمكن المتابعة أيضًا عبر رابط القناة على اليوتيوب

أما المرحلة الثانوية المستوى الثالث للأسبوع الخامس عشر تم تحديد بث مباشر عبر قناة عين يبدأ في التاسعة صباحًا ويعاد البث على مدار اليوم، أو عبر رابط قناة عين على اليوتيوب.

كما حددت موعد جداول حصص المرحلة الثانوية المستوى الخامس للأسبوع الخامس عشر في بث مباشر عبر قناة عين يتم في تمام الساعة التاسعة صباحًا ويعاد خلال اليوم، كما يمكن أيضًا المتابعة عبر رابط قناة عين على اليوتيوب

أما الجدول الخاص بالدروس اليومية للمرحلة الثانوية لكل من تحفيظ اختيار والعام الاختياري للأسبوع الخامس عشر حددت بث مباشر يتم عبر قناة عين في تمام التاسعة صباحا وتتم الإعادة طوال اليوم أو عبر الرابط الخاص بها علي اليوتيوب.