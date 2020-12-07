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عمر شويل - جدة برامج الدراسات العليا بجامعة فيصل، الدراسات العليا تعد إحدى المراحل المتقدمة من العملية الدراسية حيث يرغب الطالب استكمال دراسته والحصول علي درجات علمية عليا في كافة العلوم والتخصصات فتبدأ بالدبلوم العالي ثم الماجستير والدكتوراه، ومن هنا صارت تسعى جامعة فيصل بالمملكة العربية السعودية إلى القيام بتقديم برامج واسعة ومتنوعة للدراسات العليا على مستوى الخمس جامعات، حيث أن جامعة فيصل تعد إحدى الجامعات المعروفة بسعيها الدائم لتطوير المجال التعليمي في كافة العلوم فقامت بتصميم برامج متنوعة تعاونًا مع شركاء أكاديميين دوليين لطلاب الدراسات العليا في كافة المجالات كي تعمل علي تلبية كافة احتياجات سوق العمل، وكي تهيئ الطلاب بشكل متميز للالتحاق بسوق العمل وتلبية احتياجاته.

فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا بجامعة فيصل

قامت جامعة الملك فيصل بمحافظة الإحساء بالإعلان عن فتح باب القبول الالكتروني للبرامج الخاصة بالدراسات العليا لكلية التربية للفصل الثاني لعام 1441 – 1442 هـ حيث تشمل البرامج التخصصات التالية لراغبي الالتحاق بها وهي

للطالبات فقط درجة الماجيستير في الطفولة المبكرة.

وللطلاب والطالبات درجة الدكتوراه في تربية الموهوبين.

ماجستير التربية الخاصة.

ماجستير التربية الفنية.

ماجستير تقنيات التعليم.

ماجستير التربية البدنية.

الماجستير في التوجيه الإرشاد النفسي.

ماجستير الإدارة التربوية.

ودرجة الدبلوم العالي في الإرشاد الأسري.

التقديم الإلكتروني لبرامج الدراسات العليا بجامعة فيصل.

قام الدكتور زياد الحمام عميد الدراسات العليا بجامعة فيصل بالإفصاح عن طريقة التقديم وأوضح سيادته أنها سوف تكون بشكل الكتروني عبر رابط علي الإنترنت، وأضاف أن ذلك الرابط يتضمن برامج مستحدثة قد قامت الجامعة سابقا بالإعلان عن إضافته لمجموعة برامج الدراسات العليا وأعلنت عن فتح باب القبول في قسم درجة الماجستير في الطفولة المبكرة وأشار الدكتور عميد جامعة فيصل أن ذلك القسم سوف يكون للطالبات فقط، وأوضح السيد العميد أن التقديم الإلكتروني سوف يكون متاحا عبر رابط التقديم حتي الساعة الثامنة صباحًا ليوم الأحد المقبل، وأوضح أن تلك البرامج سوف تكون في مقابل دفع بعض الرسوم المالية وسوف تكون بداية الدراسة لتلك البرامج مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي